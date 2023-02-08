Секретарь СНБОУ Данилов призвал уничтожить угрожающие Украине объекты на территории России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.

Данилов сообщил в интервью Reuters, что если в РФ есть объект, который наносит ущерб Украине, то ВСУ должны уничтожить эти объекты. Таким образом, Данилов вступил в прямое противоречие с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подолякой, передает РИА «Новости».

В прошлую субботу представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России.

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