Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте в Украине все более заметно меняется

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте в Украине все более заметно меняется.

Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.

Он также отметил, что, как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что РФ в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.

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