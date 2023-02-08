 

“В тяжелом состоянии”: Жена госпитализированного из-за инфаркта Николаева сделала срочное заявление

08.02.2023, 6:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На прошлой неделе поклонники знаменитого усача всерьез обеспокоились его здоровьем. По прессе распространились тревожные новости: якобы музыканта экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Тогда на связь вышел сам Игорь Николаев, чтобы успокоить своих слушателей, и заверил, что с ним все в порядке, а поездка в медучреждение – это всего-навсего обследование.

Конечно, не все поверили словам артиста, а злые языки уже начали искать причины его проблем с сердцем. Но после заявления, которое сделала жена певца Юлия Проскурякова, все сомнения отпадают. На ее странице появилось короткое видео, в котором возлюбленный, как ни в чем не бывало, играет на клавишах известную всем мелодию “Выпьем за любовь”.

С сияющей улыбкой на лице, бодрый и веселый Игорь Николаев сообщает даты предстоящего тура, где встретится со своими поклонниками. Этим роликом Юлия Проскурякова показала, что ее знаменитый муж пышет здоровьем и готовится к работе.

Поклонники действительно выдохнули, ведь некоторые из них уже успели узнать не совсем правдивые новости о своем кумире.

“Только вчера в “Ты не проверишь” сказали, что Игорь Николаев в тяжелом состоянии в больнице… Как же задолбали эти новости”, – пишут возмущенные россияне.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05.22 / Облезлые тётки – Личное мнение

20.07.22 / В Кольском пруду в Москве высадили кувшинки и другие водные растения

04.12.21 / В Ольгино объяснили большое количество комментариев под сообщением Володина о QR-кодах

11.07.22 / Эксперты выяснили, почему у пациентов с раком толстой кишки после химиотерапии наступает рецидив

06.07.22 / В медучреждениях Москвы заменят около 100 лифтов

10.10.20 / «Хотел посмотреть в глаза этим предателям» – Лукашенко о посещении СИЗО КГБ

08.06.21 / Трендовые платья этого лета, которые уже можно носить: 10 моделей с фото

13.09.22 / Володин предупредил США о последствиях вооружения Украины

02.12.21 / Верховный суд предложил взыскивать с россиян долги по налогам во внесудебном порядке

06.09.22 / Постковидный синдром: как помочь организму восстановиться после COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика