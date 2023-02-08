 

Das Erste – забастовка немецких почтальонов грозит задержать миллионы посылок и писем по всей Германии

08.02.2023, 5:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сотрудники немецкой почты усиливают борьбу за улучшение условий труда, пишет Das Erste. По данным профсоюза Ver.di, в предупредительных забастовках по всей Германии приняли участие около 15 тыс работников почты. Из-за стремительного роста инфляции они требуют повышения зарплаты на 15%. В сортировочных центрах и складах по всей стране тем временем уже задерживаются более 5 миллионов писем и 1 миллионов посылок.


AP

Незадолго до очередного раунда коллективных переговоров с немецкой почтово-логистической компанией Deutsche Post AG (Почта Германии. — ИноТВ) объединённый профсоюз работников сферы услуг Ver.di усилил борьбу за улучшение условий труда. По данным профсоюза, во вторник в предупредительных забастовках приняли участие около 15 тыс работников почты по всей стране, что почти вдвое больше, чем в понедельник. Почта сообщила о 14 тыс участников. В результате забастовок миллионы писем и посылок будут доставлены с задержкой, пишет Das Erste.

Крупнейшие забастовки прошли в Дортмунде, Гамбурге, Саарбрюккене, Нюрнберге, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте. «Настроение хорошее», — рассказал представитель берлинского отделения профсоюза.

По данным Deutsche Post AG, в сортировочных центрах и на складах по всей стране уже задерживаются более 5 миллионов писем и 1 миллионов посылок. Это соответствует примерно 20% среднего дневного объема отправлений посылок и примерно 11% — писем.

По информации профсоюза, около 8 тыс сотрудников почты прекратили свою работу уже в понедельник. По данным Deutsche Post AG, это замедлило доставку около миллиона писем и нескольких сотен тысяч посылок.

С помощью забастовок профсоюз намерен привлечь внимание к своим требованиям в ходе коллективных переговоров. Ver.di требует повышения заработной платы примерно на 15% для примерно 160 тыс сотрудников сектора почтово-логистических услуг в Германии. В качестве основной причины профсоюз называет инфляцию. «Члены нашего профсоюза выходят на улицы просто потому, что они не могут позволить себе потерять покупательную способность», — сказала представитель профсоюза Андреа Кочиш.

Deutsche Post AG отклонила требование сотрудников, назвав его «нереалистичным». «Чтобы иметь возможность платить привлекательную заработную плату и сохранять рабочие места в долгосрочной перспективе, увеличение оплаты в размере, требуемом Ver.di, не оправдано», — заявил представитель компании. Deutsche Post AG объявила, что намерена внести новое предложение в ходе третьего раунда переговоров, который продлится два дня. «В этой связи новые протесты кажутся нам излишними, поскольку в конечном итоге они проходят за счёт наших клиентов», — отметил представитель почты, передаёт Das Erste.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.22 / Инфляция вынуждает Венгрию закрывать стадионы, театры и музеи — но поклонник Путина Орбан всё валит на Брюссель

05.01.21 / Самые страшные прогнозы на 2021-й год

20.04.21 / Петров и Боширов стали членами Общественной палаты России

28.09.22 / Мнение: Кого напугал Медведев?

04.08.22 / «Сначала Моравецкий — и только потом Россия» – поляки указали на виновников подорожания жизни

28.11.22 / Скандалы: Сколько стоит жизнь?

05.12.22 / Мнение: Бес потолка

13.05.21 / Россия и Китай могут перехватить стратегическую инициативу у США

09.03.22 / ВНЖ в Дубае: сказка или реальность? – Личное мнение

23.08.21 / В Харькове накрыли подпольный завод по перемаркировке русского борща в украинский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика