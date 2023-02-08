Das Erste – забастовка немецких почтальонов грозит задержать миллионы посылок и писем по всей Германии

Сотрудники немецкой почты усиливают борьбу за улучшение условий труда, пишет Das Erste. По данным профсоюза Ver.di, в предупредительных забастовках по всей Германии приняли участие около 15 тыс работников почты. Из-за стремительного роста инфляции они требуют повышения зарплаты на 15%. В сортировочных центрах и складах по всей стране тем временем уже задерживаются более 5 миллионов писем и 1 миллионов посылок.



AP

Незадолго до очередного раунда коллективных переговоров с немецкой почтово-логистической компанией Deutsche Post AG (Почта Германии. — ИноТВ) объединённый профсоюз работников сферы услуг Ver.di усилил борьбу за улучшение условий труда. По данным профсоюза, во вторник в предупредительных забастовках приняли участие около 15 тыс работников почты по всей стране, что почти вдвое больше, чем в понедельник. Почта сообщила о 14 тыс участников. В результате забастовок миллионы писем и посылок будут доставлены с задержкой, пишет Das Erste.

Крупнейшие забастовки прошли в Дортмунде, Гамбурге, Саарбрюккене, Нюрнберге, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте. «Настроение хорошее», — рассказал представитель берлинского отделения профсоюза.

По данным Deutsche Post AG, в сортировочных центрах и на складах по всей стране уже задерживаются более 5 миллионов писем и 1 миллионов посылок. Это соответствует примерно 20% среднего дневного объема отправлений посылок и примерно 11% — писем.

По информации профсоюза, около 8 тыс сотрудников почты прекратили свою работу уже в понедельник. По данным Deutsche Post AG, это замедлило доставку около миллиона писем и нескольких сотен тысяч посылок.

С помощью забастовок профсоюз намерен привлечь внимание к своим требованиям в ходе коллективных переговоров. Ver.di требует повышения заработной платы примерно на 15% для примерно 160 тыс сотрудников сектора почтово-логистических услуг в Германии. В качестве основной причины профсоюз называет инфляцию. «Члены нашего профсоюза выходят на улицы просто потому, что они не могут позволить себе потерять покупательную способность», — сказала представитель профсоюза Андреа Кочиш.

Deutsche Post AG отклонила требование сотрудников, назвав его «нереалистичным». «Чтобы иметь возможность платить привлекательную заработную плату и сохранять рабочие места в долгосрочной перспективе, увеличение оплаты в размере, требуемом Ver.di, не оправдано», — заявил представитель компании. Deutsche Post AG объявила, что намерена внести новое предложение в ходе третьего раунда переговоров, который продлится два дня. «В этой связи новые протесты кажутся нам излишними, поскольку в конечном итоге они проходят за счёт наших клиентов», — отметил представитель почты, передаёт Das Erste.