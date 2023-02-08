Japan Today – Япония за мирный договор с Россией, но после решения проблемы Южных Курил

Правительство Японии впервые за пять лет использовало термин «незаконная оккупация» в отношении Южных Курил и потребовало их возвращения, пишет Japan Today. При этом премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что, несмотря на «тяжёлое состояние двусторонних отношений» с Россией, японское правительство «твёрдо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор». Он также выразил надежду на возобновление программ безвизового обмена, назвав эту цель «одним из главных приоритетов» японо-российских отношений.



AP

Правительство Японии и общественные организации раскритиковали Россию за «незаконную оккупацию» Южных Курил и потребовали их возвращения. Токио использовал такую формулировку впервые за пять лет на фоне ухудшения двусторонних отношений из-за конфликта на Украине, пишет Japan Today.

«Совершенно неприемлемо, что Северные территории были незаконно оккупированы Советским Союзом 77 лет назад и остаются таковыми и сегодня», — говорится в тексте итогового заявления участников ежегодного «Общенационального митинга за возвращение северных территорий», который прошёл во вторник в Токио при участии премьер-министра Фумио Кисиды и ряда правительственных чиновников.

Территориальный спор помешал Токио и Москве заключить послевоенный мирный договор.

Санкции, введённые Японией в связи с конфликтом на Украине, побудили Москву с марта прошлого года приостановить переговоры о заключении мирного договора и двусторонние программы безвизового обмена, в том числе ту, которая позволяла бывшим японским жителям островов посещать могилы своих предков.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил надежду на возобновление подобных программ обмена между двумя странами. Он назвал эту цель «одним из главных приоритетов» японо-российских отношений.

Он также подчеркнул, что несмотря на «тяжёлое состояние двусторонних отношений» правительство Японии «твёрдо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор».

Мероприятие проводится каждый год в «День Северных территорий» 7 февраля. В тот же день в 1855 году Япония и РФ заключили Договор о дружбе, торговле и границах. В соответствии с этим документом Японии переходили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные острова Курильской гряды признавались российскими владениями.

Япония считает, что Советский Союз незаконно захватил острова вскоре после её капитуляции во Второй мировой войне 15 августа 1945 года. РФ утверждает, что её суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению, пишет Japan Today.