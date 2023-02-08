Эксперты назвали ущерб от «пробелов» в кибербезопасности

О реальных последствиях вредоносного использования информационно-коммуникационных технологий рассказал специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских на площадке Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2023».

«По данным ООН общий ущерб мировой экономики от такого рода деятельности уже несколько лет подряд исчисляется триллионами долларов. Ожидается, что к 2025 году он достигнет 10 трлн долларов. На Россию в год совершается, по разным категориям учета, от 100 тыс. до 1 млн враждебных кибератак. Была цифра, что в год проведения у нас чемпионата мира по футболу с целью срыва этого мероприятия было сделано 25 млн киберпокушений на российское мероприятие», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Делая акцент на враждебной деятельности США, Крутских подчеркнул, что Америка не скрывает, что ее киберкомандование проводит операции против России, в том числе активно вербует хакеров-наемников и задействует подконтрольные частные компании.

«Параллельно американцы продолжают наращивать возможности по глобальной слежке вопреки собственным лозунгам о защите прав человека. Наверное, самое ужасное состоит в том, что кибертехнологии <…> могут быть задействованы для провоцирования прямых вооруженных конфликтов вплоть до глобальных масштабов – вмешательство во внутренние дела государств, дестабилизация экономического и социального положения в них, подрыв самой концепции обеспечения прав человека», – рассказал эксперт.

Начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета Безопасности РФ Сергей Бойко подробнее описал способы, с помощью которых Америка реализует свои амбиции на мировое кибергосподство. Один из них, по его словам, так называемая «Декларация о будущем интернета», которую Россия не поддержала.

«Этот документ, по сути, закрепляет дискриминационную модель пользования всемирной глобальной сетью. Декларируемый подход к управлению интернетом на основе участия всех заинтересованных сторон призван создать лишь иллюзию вовлечения других государств в этот процесс. На самом же деле, подписанты декларации фактически делегировали Вашингтону свое суверенное право на обладание национальной информационной инфраструктурой, поскольку корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN, на которую возложена контрольная функция над глобальной сетью, на практике полностью подчинена американскому правительству. Сохраняя таким образом монополизм в области интернет-регулирования, США в полной мере реализуют свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование с задействованием этой сферы», – прокомментировал Бойко.

В ходе дискуссии представитель Республики Индия, заместитель директора ИК РАТС ШОС Верма Ракеш Кумар также затронул тему киберпреступности. Он подчеркнул, что она является самой молодой, бурно развивающейся криминальной деятельностью, и международное право не всегда поспевает за ее развитием. Спикер добавил, что противодействие преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий, углубление сотрудничества в развитии цифровой экономики и цифровых навыков остаются одной из наиболее востребованных областей межгосударственного взаимодействия.

«Трансграничный характер подобных угроз диктует необходимость дополнения национальных усилий коллективными действиями на региональном уровне, нацеленными на обеспечение безопасности путем повышения качества защиты сетей, систем, программных функций и данных, выработки международных правовых основ, мер и действий, направленных на пресечение и привлечение к ответственности отдельных лиц и организаций, использующих цифровые инструменты в злонамеренных целях», – подчеркнул он.

Еще одной темой, которую обсудили спикеры в рамках дискуссии, стали фейки. О проблеме рассказала заместитель директора Центра международной информационной безопасности, профессор МГИМО Елена Зиновьева. Она отметила, что помощью фейков ведется современная информационная война, и зачастую жертвами ложной информации оказывается молодежь.

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