«Страна.ua»: Президент Украины Зеленский назначил главами трех областей бывших руководителей СБУ и полиции

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и части Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, информирует украинское издание «Страна.ua».

Как сообщило издание, появились указы президента о назначении новых руководителей обладминистраций: Днепропетровской области – Сергея Лысака, Запорожской области – Юрия Малашко, Херсонской области – Александра Прокудина, передает РИА «Новости»

Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником Нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания, сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а до июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.

Напомним, в конце января Зеленский уволил глав нескольких украинских обладминистраций.

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