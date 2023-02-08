Премьер-министр Новой Зеландии Хипкинс: Пилот и пассажиры самолета авиакомпании Susi Air взяты в заложники в Индонезии

Новозеландский пилот самолета индонезийской авиакомпании Susi Air и пять его пассажиров взяты в заложники боевиками в индонезийской провинции Западное Папуа, сообщил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

По словам премьер-министра Новой Зеландии, сотрудники посольства в Индонезии работают над этим делом. Хипкинс признал, что дипломаты еще не предоставили властям Новой Зеландии полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации. При этом Хипкинс сообщил в эфире радиостанции Radio New Zealand, что работа над этим делом ведется, передает ТАСС.

В МИД Новой Зеландии заявили, что оказывают консульскую поддержку семье пилота, но от дальнейших комментариев воздержались, сославшись на закон о конфиденциальности.

Также сообщается, что военное крыло сепаратистской организации «Движение за свободное Папуа» (в Индонезии считается террористической структурой) – Национально-освободительная армия Западного Папуа – взяло на себя ответственность за нападение, заявив, что пилот не будет освобожден до тех пор, пока индонезийское правительство не признает независимость региона.

Напомним, в ноябре минувшего года президент Индонезии Джоко Видодо, а также другие политики страны призывали мировых лидеров смягчить риторику в отношении России.

В 1969 году Индонезия установила контроль над территорией Западной Новой Гвинеи и образовала из нее провинцию Западный Ириан, позднее разделив ее на две части – Папуа и Западное Папуа. В 2019 году в провинциях Папуа и Западное Папуа прошли беспорядки и акции протеста с требованием провести референдум о самоопределении.

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