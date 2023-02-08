 

Wanted In Rome – итальянцы против — на фестивале в Сан-Ремо не покажут видеообращение Зеленского

08.02.2023, 4:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Организаторам знаменитого музыкального фестиваля в Сан-Ремо придётся заменить видео с Зеленским на письмо, пишет Wanted In Rome. Новость о том, что украинский президент хочет обратиться к зрителям фестиваля по видеосвязи, вызвала шквал критики в Италии, и организаторам пришлось пойти на попятную.


AP

Президент Украины Владимир Зеленский намеревался обратиться к зрителям знаменитого музыкального фестиваля в итальянском Сан-Ремо по видеосвязи. Однако это предложение вызвало шквал критики со стороны итальянцев и многих итальянских политиков, пишет итальянское издание Wanted In Rome. Так что от этой идеи организаторы отказались.

В итоге украинский президент обратится к публике с письмом, которое ведущий фестиваля прочитает в заключительный вечер. Сам фестиваль продлится с 7 по 11 февраля.

Как отмечает издание, ведущий фестиваля Амадеус расценил идею с чтением письма Зеленского «очень романтичной». Он отметил, что организаторы лишь попросили, чтобы оно было заранее переведено на итальянский язык. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09.22 / Академик РАН Дмитрий Пушкарь: «Есть исследования, которые заставляют нас менять отношение к терапии цистита»

01.09.22 / Мнение: Китай и Горбачев

28.11.21 / Дело вовсе не в осиной талии: как выглядеть изящно при любом размере (советы стилиста)

28.07.22 / Комфортно и экономно: Fix Price поможет собрать ребенка в школу

12.07.22 / В парламенте Франции призвали расследовать связи Макрона с компанией Uber

21.07.22 / Карацев обыграл Галана и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

28.07.22 / На Покровской набережной Москвы построят роскошный экопарк

03.06.22 / Бренд Lexus представил кроссовер RX 5 поколения

17.01.23 / 5 причин вмешаться в личную жизнь детей: заявила Роза Сябитова

29.01.22 / Бумажная нейтральность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика