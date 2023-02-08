Клубы есть, а Дзюбы нет

О том, почему бывший нападающий «Зенита» и сборной РФ в 34 года оказался никому не нужен.

Игра 11×11 не прощает ошибок. Что на поле, что за полем. Не попадаешь в пустые ворота с двух метров — рано или поздно присядешь на лавку. Пользуясь своим якобы привилегированным положением, озорничаешь и хулиганишь в публичных местах даже в свободное от финтов время — присядешь на нары (спросите хоть у Кокорина с Мамаевым). Разругаешься с журналистами и фанатами — тоже, считай, сливай воду. История Артема Дзюбы из последней категории. Неслучайный слив домашнего видео с его интимными кадрами подставил форварду такую подножку, после которой он и начал свое падение.

Будь я режиссером, я бы снял про Артема кино. Документальное. Не клубничное. Если Саша Кокорин, выступающий сейчас на Кипре, свой талант, извините, феерично, но недешево профукал, то Дзюба, не обладая врожденным даром управлять мячиком, сумел, чего уж греха таить, выжать из себя максимум и стать явлением в отечественном футболе. Пусть и на весьма короткий срок.

Кто-то со мной не согласится, но многие диванные болельщики (а таковых в РФ — большинство) услышали о Дзюбе в 2009 году. Тогда на сборе «Спартака» молодежь перекинулась в картишки, а затем в раздевалке у Владимира Быстрова (ныне эксперта на «Матч ТВ») исчезло из кармана около 15 тысяч рублей. Так вот, похожая сумма якобы нашлась в закромах 20-летнего Артема, который и в ту пору полагал, и сегодня уверен, что его подставили руководители и учителя «красно-белых», дабы выдавить его из команды. Громкая история без официальных доказательств, но с серьезными обвинениями закончилась арендой таранного форварда в «Томь».

Кстати, пару лет назад Артем, вспоминая те события, молвил следующее:

«Известная ситуация сыграла в мою пользу. Иначе я бы так и жил на скамеечке и считался «золотым запасом».

И вот это — чистая правда. За четыре сезона (с 2006-го по 2009-й) в чемпионате страны он провел за москвичей 45 матчей и отметился 4 мячами. В Томске, в 2010-м, он совершит 10 точных выстрелов за 24 поединка. Еще круче он солировал в «Ростове», куда «Спартак» отправит его, назвавшего испанца Унаи Эмери «тренеришкой», в очередной лизинг: 28 игр и 17 зачетных ударов (больше Артема в тот год забил только Сейду Думбия из ЦСКА — 18). Однако Фабио Капелло хоть и включил свежеиспеченного бомбардира в расширенный список, но в Бразилию-2014 в итоге его так и не взял (как не взял его Дик Адвокат на Евро-2012). А сам Дзюба отклонил той осенью целых три предложения Леонида Федуна по новому контракту и махнул в Питер, положивший строптивому и острому на язык нападающему чумовой оклад: 3,3 млн евро за 12 месяцев.

И вот в городе на Неве двухметровый товарищ и начал потихоньку превращаться в по-настоящему сильного футболиста. Он не затерялся среди халков и витселей и уже на дебютной для себя питерской евроохоте наколотил 6 мячей в Лиге чемпионов (ни до, ни после ни одному российскому игроку такой трюк не удавался). Плюс ко всему фамилия Артема зажигалась на табло стадионов во внутреннем первенстве полтора десятка раз. Вот только наряду с возрастающим мастерством росло и его недовольство иностранными коучами, возглавлявшими в тот период «Зенит».

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

И если с Мирчой Луческу он еще сработался, то пришедший на его место Роберто Манчини, которого Дзюба нарек «бизнесменом, не знающим, кто в его команде правша и левша», указал разговорчивому, но несговорчивому вице-капитану на дверь.

Послав для проформы на три буквы и Вячеслава Малафеева, исполнявшего тогда обязанности спортивного директора (он предложил смутьяну направиться в Европу), Дзюба неожиданно для многих приземлился весной 2018 года в тульском «Арсенале». Естественно, на правах аренды. И в апрельской битве «оружейников» и «газпромовцев» лишил любимцев Алексея Миллера победы, сделав счет 3:3. Примечательно, что по условиям договора Артем не имел права выходить на поле против «Зенита», но выразил желание заплатить из собственного кармана «отступные» в размере 10 млн рублей за легальное участие. Впоследствии выяснилось, что вопрос в итоге закрыли губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

«Зениту» потеря тех двух очков аукнется (он не попадет даже в тройку призеров), а Дзюба, встрепенувшийся и забивший в 10 поединках 6 «красно-желтых» мячей, чудесным образом залетит-таки на домашний чемпионат мира. Хотя казалось, что после его конфликта со Станиславом Черчесовым (ну как не поругаться с тренером сборной?) форму с двуглавым орлом жарким летом он вряд ли наденет. Если вы забыли, то напомню. Станислав Саламович отцепил форварда от Кубка Конфедераций-2017. А когда национальная команда вылетела, Дзюба с Кокориным смастерили издевательское видео с «усами», недвусмысленно намекая на того, кто, по их мнению, виноват в поражении…

Однако Черчесов, хоть и припомнил июньские «усы», с весельчаком сдружился и даже посвятил его в капитаны национальной дружины, которая добралась до 1/4 финала.

Хранитель же боевого духа сборной, запомнившейся тремя залпами (забил первый мяч в истории сборной в плей-офф ЧМ и стал первым футболистом, отличившимся в трех играх ЧМ) и двумя голевыми передачами, трансформировался в героя и любимца страны. Дзюбинатору, опередившему по системе «гол+пас» и Месси, и Роналду, и Мбаппе, и Неймара, простили все прошлые заскоки и проколы. И даже благословили на поход в большой западный клуб.

И на мой взгляд, Артему, вошедшему в ТОП-10 самых популярных людей 2018 года по версии «Яндекса» и находившемуся на пике формы, следовало уезжать. Хоть куда. Чтобы вылезти из зоны комфорта и перескочить на другой уровень, поставив новую благородную цель. Но гастроли не осуществились, хотя «Тоттенхэм» и лично Жозе Моуринью в Санкт-Петербург удочки закидывали….

И не скажу что Дзюба, схватив Бога за бороду, сбавил на родных газонах требования к себе и почивал на лаврах. Судите сами: четыре подряд чемпионства с «Зенитом», кубок страны, два суперкубка. Дважды признавался лучшим футболистом премьер-лиги. При этом в сезонах-19/20 и 20/21 он становился лучшим бомбардиром и в итоге побил, казалось, вечный рекорд Олега Веретенникова по количеству мячей в отечественных первенствах, закрепившись на отметке 149 (впереди москвича теперь только великий Олег Блохин — 211). Однако оставшись в России, Артем продолжил жить и сражаться по «фирменным» и «коронным» правилам. И, разумеется, доигрался.

Да, с одной стороны, своим шкодливым и далеко не пуританским поведением (изображал половой акт с Сердаром Азмуном, празднуя чемпионство; надевал шарф и пародировал тренера Роберто Манчини) и критико-юморными замечаниями по любому поводу Дзюба расшевеливал болото под названием «российский футбол». Но с другой стороны, он фактически и рубил сук, на котором сидел и питался (его зарплата в последние зенитовские сезоны составляла 4 млн евро в год).

…Падать с золотого дерева избалованный фрик начал в ноябре 2019-го. Во время отборочного матча Евро-2020 в Сан-Марино на «Стадио Олимпико ди Серравалле» группа отмороженных фанатов скандировала целый тайм в адрес нападающего следующую фразу: «Дзюба, Дзюба, иди на …». Промолчать, ясное дело, Артем не смог, окрестив оскорбивших его придурков «фашистами и сектантами». «Карликовое» дело переросло в скандал государственного масштаба и вылилось в массовые протесты. И вскоре за обзывание Дзюбы болельщиков принялись забирать в кутузку. Более того, после поединка «Зенита» и «Спартака» в Питере заводящему «красно-белой» трибуны Валерию Бевзу выписали запрет на посещение футбола на полтора года.

И даже зенитовские тиффози после такого жестокого вердикта объединились против своего же, посчитав, что именно Дзюба попросил полицию заниматься репрессиями.

А ровно через 12 месяцев обладателю приза «Джентльмен года-2015» взломали телефон, и вся страна увидела интимные подробности из жизни Дзюбы. И многие инсайдеры абсолютно не сомневаются, что слив и взлом имеют фанатский след. Впрочем, как бы там ни было, тот минутный ролик шарахнул по Артему капитально. Черчесов под давлением общественности отстранит его на несколько матчей от сборной (при Карпине же Дзюбе вообще вход в главную команду страны будет закрыт), а «Зенит» лишит «актера» капитанской повязки. Повторюсь, заслуженный мастер спорта после той шумихи еще выиграет по инерции гонку бомбардиров чемпионата-20/21, но в целом интимная короткометражка и без того странноватый имидж форварда испортит донельзя и, безусловно, повлияет на его дальнейшее голевое чутье.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

К тому же Артем Сергеевич утихать и исправляться не думал. Отмечать чемпионство-2022 он выбежал в костюме Дэдпула, супергероя из вселенной Marvel, и попутно устроил публичную перепалку с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем, поведавшим о том, что Дзюба проспорил ему пари, касавшееся результативности партнера по команде Ивана Сергеева (Артем утверждал, что Ваня не забьет больше 8 мячей за сезон).

Неудивительно, что «Зенит» не решился продлевать роман с футболистом. И свободный агент Дзюба очутился прошлым летом в Турции. В клубе «Адана Демирспор», который крутился в лидирующей группе. Уже через несколько недель начальству клуба и тренеру Винченцо Монтелле стало понятно, что платить абсолютно растренированному и неготовому к борьбе гиганту 1,8 миллиона долларов в год — огромная ошибка. И контракт расторгли.

И вот Дзюба с ноября является безработным. Влиться в другой турецкий коллектив не получилось. Как не получилось сигануть в Данию, ОАЭ и Саудовскую Аравию, а от путешествия в Китай 34-летний отец троих детей вроде бы отказался сам.

Агенты объясняют фактически нулевой интерес к форварду тем, что у последнего внушительный контракт, потянуть который никто сейчас не в силах. Ни в Европе, ни в России.

Это, конечно, так. Но штука в том, что Артем давно бы умерил аппетиты и подвинулся по зарплате, если бы действительно хотел играть в футбол… Но затейник, судя по всему, не изъявляет большого стремления вкалывать. Плюс ко всему и его репутация отпугивает потенциальных нанимателей.

Ходили слухи, что «Пари НН» был готов на условия Артема (губернатор нашел лишние средства), но в последний момент в Нижнем Новгороде решили, что лучше обойтись без шапито и бомбы замедленного действия. Еще раньше Станислав Черчесов, дрессирующий нынче венгерский «Ференцварош», на вопрос о возможной футбольной помощи Дзюбе ответил четко: «Он отличный игрок, но мы его не рассматриваем». А вот аутсайдер нашей премьер-лиги — «Торпедо» — отличного во всех смыслах господина рассматривало. И серьезно (контракт был составлен). Но подписание договора в итоге не случилось, потому что Дзюбе, как он сам доложил, предложили приехать на контрольный просмотр и медосмотр в Турцию, где «черно-белые» проводили сбор.

Это взбесило нападающего, и сделка сорвалась. А болельщики пошутили: «Неправильно повело себя «Торпедо»… Это клуб должен был прискакать на просмотр к Дзюбиньо».

А если без шуток, то становится грустно от того, как завершается карьера неординарного голеадора. Ну а кто в этом виноват?

Хотя кино снять про него все-таки надо…

Андрей Успенский,

корреспондент «Новой Газеты»

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