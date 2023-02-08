Российские миротворцы сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Российскими миротворцами было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, началось разбирательство по факту инцидента, сообщили в Минобороны России.
В сообщении Минобороны уточняется, что российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе, пострадавших нет, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что началось разбирательство по факту нарушения в трехстороннем формате. Также в Минобороны отметили, что продолжаются переговоры по возобновлению движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт – Горис.
Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Россия призвала как можно скорее полностью разблокировать движение. Между тем Баку отказался считать Лачинский коридор заблокированным.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет