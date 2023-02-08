 

Вице-канцлер ФРГ Хабек сообщил о планах передать Киеву двузначное количество танков Leopard 1 до конца марта 2023 года

08.02.2023, 3:35, Новости дня
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Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Украина в первом квартале 2023 года должна получить двузначное количество основных боевых танков Leopard 1 немецкого производства, однако пока неясно, сколько именно.

После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне вице-канцлер ФРГ заявил, что заявленное количество танков есть, но они должны быть отремонтированы для боевых действий, переоснащены, поэтому в Берлине точно не знают, сколько Украина должна получить танков Leopard 1 в первом квартале 2023 года, передает ТАСС.

Накануне власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. В Бундестаге сравнили с харакири решение Берлина поставить Украине 178 танков Leopard 1A5.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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