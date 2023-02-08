BFM TV – во Франции некоторые родители не могут оплачивать подорожавшие школьные обеды

Инфляция во Франции ударила и по школьным столовым: так, рост тарифов на электричество и цен на продукты питания вынудил мэрию города Роман-сюр-Изер повысить стоимость обедов до 15%, рассказывает BFM TV. Некоторые родители недовольны, потому что не могут себе позволить такие дополнительные расходы.

Дженнифер платит чуть меньше 200 евро в месяц за школьные обеды своих детей. В этом году эта сумма вырастет, потому что мэрия города Роман-сюр-Изер решила с 1 января повысить стоимость обедов на 15 процентов вне зависимости от семейного коэффициента. По словам Дженнифер, это немыслимо.

ДЖЕННИФЕР: Это много, потому что увеличивает расходы. Дети мне часто говорят, что не доедают свои порции, так что я думаю, что это дороговато.

Семейный бюджет беспокоит и Магали, которая ищет работу.

МАГАЛИ: Что мне делать? Мне что, не искать работу, потому что я вынуждена оставаться дома? Когда я скажу сыну: «Не ешь в столовой, потому что обеды выросли на 15 процентов — и я не могу их оплатить», что он мне ответит?

Со своей стороны в мэрии заверяют, что у них нет выбора: счета, особенно за электричество, и цены на продукты питания выросли слишком сильно.

ЭДВИЖ АРНО, заместитель мэра по образованию в Роман-сюр-Изер (департамент Дром): Мы семь лет не меняли стоимость школьного питания. Это было наше собственное желание, несмотря на то что мы много сделали для семей: так, мы перешли на 52 процента биопродуктов и 40 процентов продуктов местного производства. Теперь мы вынуждены обратиться к семьям, чтобы платить за эти обеды.

Принимая во внимание, что у некоторых семей могут возникнуть проблемы, администрация города обещает предложить им финансовую помощь из Центрального фонда социальной поддержки (CCAS).

Дата выхода в эфир 06 февраля 2023 года.