Die Zeit – в бундестаге призвали положить конец дебатам о возвращении службы по призыву

Депутат бундестага от «Свободных демократов» Кристиан Дюрр призвал Минобороны ФРГ прекратить дискуссию на тему возможного возвращения призывной службы в бундесвере, пишет Die Zeit. Ранее министр обороны Борис Писториус заявил, что отказ от службы по призыву в 2011 году был ошибкой. По словам Дюрра, Германия должна сосредоточиться на других проблемах армии, связанных с её материальным обеспечением.



AP

Глава фракции партии «Свободные демократы» в бундестаге Кристиан Дюрр призвал министра обороны ФРГ Бориса Писториуса прекратить дебаты о возможном возвращении службы по призыву в немецкой армии, пишет Die Zeit. «Моя сердечная просьба ко всем ответственным в Министерстве обороны: никаких дебатов о возвращении службы по призыву. Такой шаг будет стоить времени и денег, а также станет нарушением права на несение воинской службы», — приводит издание слова депутата.

Издание напоминает, что ранее инспектор ВМС Германии Ян Кристиан Каак говорил о том, что не считает идею о возвращении службы по призыву абсурдной. По словам Каака, в условиях нынешнего демографического тренда бундесверу необходимо расширить базу тех, кого можно пригласить на службу по контракту. Каак напомнил, что ранее 70% контрактников бундесвера состояли из бывших призывников.

По мнению Кристиана Дюрра, бундесвер сейчас должен сосредоточиться на том, чтобы лучше обеспечить материальную составляющую. По словам Дюрра, процесс оснащения немецкой армии идёт слишком медленно. Тем временем, новый министр обороны ФРГ Борис Писториус недавно заявил, что отказ от службы по призыву, произошедший в 2011 году, был ошибочным решением. При этом Писториус добавил, что вопрос о возвращении призывной службы не является приоритетным. По словам Писториуса, сейчас у бундесвера есть ряд более важных задач, выполнение которых требует времени и финансов.