Спасатели МЧС обнаружили живого под завалами в Турции
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Спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.
Сейчас его извлекают из-под обломков, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.
Ранее спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии одного 26-летнего выжившего мужчину.
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