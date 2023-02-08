 

Спасатели МЧС обнаружили живого под завалами в Турции

08.02.2023, 2:15, Новости дня
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Спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.

Сейчас его извлекают из-под обломков, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.

 

Ранее спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии одного 26-летнего выжившего мужчину. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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