 

Министр обороны ФРГ Писториус сообщил о намерении Берлина поставить Киеву танки Leopard 2 к концу марта

08.02.2023, 2:15, Новости дня
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Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что обещанные Берлином основные боевые танки Leopard 2A6 будут поставлены Киеву к концу марта.

В ходе визита в Киев Писториус сообщил в интервью Bild, что 14 танков Leopard 2A6 к концу марта будут поставлены Украине. Он также сообщил, что обучение украинских военных начнется в ближайшее время, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о требовании украинской стороны поставить Киеву подводные лодки и истребители, Писториус отметил, что они вообще не играли никакой роли в переговорах. При этом министр обороны Германии сообщил, что затронул вопрос о важности противовоздушной обороны. Писториус заявил, что ПВО, судя по всем военным оценкам, является приоритетом номер один на ближайшие несколько месяцев.

Тем временем министерство обороны Германии официально подтвердило решение о поставках Киеву 178 танков Leopard 1A5 под предлогом самообороны Украины. В оборонном ведомстве Германии сообщили, что министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ в качестве официального лицензирующего органа выдало германским военным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1A5 для Украины. При этом, как уточнили в ведомстве, то, сколько основных боевых танков Leopard 1A5 реально будет поставлено на Украину, зависит от проведения необходимых ремонтных работ. В министерстве заключили, что финансирование и ремонт танков, а также обучение украинских военных осуществляется в тесной координации со странами – партнерами ФРГ в Европе.

Накануне власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. Кроме того, в конце января Германия объявила о намерении поставить Украине 14 танков Leopard 2 и выдала разрешение на передачу Киеву другими странами танков немецкого производства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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