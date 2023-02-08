 

Пентагон: Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше РСЗО HIMARS с боеприпасами на 10 млрд долларов

08.02.2023, 2:15, Новости дня
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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасов и других систем на 10 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу властям Польши пусковых установок M142 HIMARS и связанного с этим оборудования примерно на 10 млрд долларов. В сообщении уточняется, что Варшава ранее запрашивала разрешение на приобретение 18 упомянутых систем, а также боеприпасов, включая 45 оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, передает ТАСС.

Как утверждает агентство Пентагона, поставки помогли бы повысить оперативную совместимость вооруженных сил Польши и США. В Пентагоне объяснили поставки стремлением укрепить потенциал обороны Польши и сдерживания угроз в регионе. При этом утверждается, что передача вооружений якобы не приведет к изменению основного военного баланса в регионе. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятом решении, теперь у законодателей есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о желании Польши купить у США 500 РСЗО HIMARS, а также танки и истребители.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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