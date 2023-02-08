“Все знают о проблемах Насти”: Неадекватная выходка раздвинувшей ноги Волочковой закончилась вакханалией

Россияне до сих пор активно обсуждают недавнее интервью с участием балерины всея Руси. Во время беседы журналистка Алена Жигалова подливала своей гостье любимое просекко, а потом задавала ей вопросы. На некоторые из них артистка ответить не смогла, да еще и ее выходки время от времени, по мнению комментаторов, были неадекватными: Анастасия Волочкова смеялась невпопад и по традиции на камеру раздвигала ноги в шпагате.

В итоге выход шоу с участием танцовщицы закончился настоящей вакханалией, ведь на просторах Интернета страсти не утихают. Часть россиян ругает журналистку: мол, она выставила балерину посмешищем, закрыв глаза на то, что артистка ей не чужой человек. Другие же стали критиковать саму блондинку за то, что она позволила себе фривольности.

К слову, Анастасия Волочкова уже прокомментировала свое поведение во время съемок усталостью: длительный перелет, громкий день рождения… Артистка просто не успела отдохнуть! Ну, а теперь пришел черед Алены Жигаловой объясниться за интервью, ставшее по-настоящему скандальным.

Ведущая, как пишет РИА ФАН, заметила, что между ней и известной блондинкой царят профессиональные отношения, да и она, как журналист, не возлагала на себя ответственность “спасать” свою гостью. По ее словам, такой формат шоу может обратить внимание на важные вещи.

“В творческой тусовке и в близком окружении все прекрасно знают о проблемах Насти, но никто ничего не делает”, – сказала Алена Жигалова.