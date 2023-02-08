 

Тулси Габбард – администрация Байдена ненавидит Америку и пытается ей навредить

08.02.2023, 1:30, Разное
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Администрация президента США Джо Байдена продолжает принимать решения, которые оборачиваются для Америки разрушительными последствиями как в правовой сфере, так и в плане личной безопасности граждан, сказала в эфире Fox News бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард. По мысли Габбард, из этого следует только один вывод: Байден и его соратники просто-напросто ненавидят собственную страну.

Тулси Габбард — офицер резерва сухопутных сил США, бывший член палаты представителей и внештатный обозреватель Fox News. Вот же дела — выходит, теперь даже гнаться за мигрантами запрещено, ведь если они попадут в аварию, виноват будешь ты сам. Так ведь, Тулси?

ТУЛСИ ГАББАРД, офицер резерва сухопутных сил США: В вашем вступлении столько абсурда, что когда начинаешь разбираться в вопросе, даже не знаешь, с чего начинать. А впрочем, можно начать с перечисления ответственных за всё это лиц.

Вот министр (внутренней безопасности США. — ИноТВ) Майоркас не делает вообще ничего. К сожалению, именно господин министр и администрация Байдена в целом несут ответственность за всё происходящее — включая и только что упомянутый вами запрет, который, по существу, сковывает нашим пограничникам руки и не даёт им выполнять свои обязанности по обеспечению нашей безопасности и охране наших рубежей, и за политику открытых границ в целом, которая на самом деле лишь обогащает преступные картели и делает их сильнее.

Мы получаем всё больше свидетельств о том, на чьей на самом деле стороне выступает нынешняя администрация — и она не на стороне американского народа. Она не за то, чтобы наши границы находились под контролем, а в наших городах было безопасно, она за то, чтобы картели становились богаче. Не обольщайтесь — они сколько угодно могут лить крокодиловы слёзы и выражать сочувствие, и вы сами всё это могли наблюдать на упомянутых слушаниях, но в итоге выгоду от всего этого получают картели, а простые люди только страдают.

Своими решениями они уничтожают нашу страну, Джесси — это касается и политики открытых границ, и, если вспомнить о том, что они делают внутри страны, попыток покушаться на права, дарованные нам первой и второй поправками к конституции, а также права родителей, сексуального просвещения в школах… Примеров можно привести так много, что когда на всё это смотришь в целом, приходишь к выводу, что делать все эти вредные и разрушительные для нашей страны вещи администрация может только в том случае, если она нашу страну на самом деле не любит.

Да, на самом деле эти люди Америку ненавидят — и это единственный вывод, который я могу сделать. Другого объяснения здесь быть не может.

Да, когда я вижу на улице людей, которые себя уродуют, мне всегда приходит мысль: «Наверное, они себя ненавидят». Вот и здесь то же самое. С нами была Тулси Габбард. Благодарим вас за ваше информированное мнение.


ТУЛСИ ГАББАРД: Вам спасибо, Джесси.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2023 года.


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