 

TAC – США должны сделать всё возможное, чтобы отдалить Россию от Китая

08.02.2023, 1:30, Разное
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Китайско-российский альянс представляет серьёзную угрозу для США и их союзников, поэтому Вашингтон должен сделать всё возможное, чтобы оттолкнуть Россию от Китая. Как уверен автор The American Conservative, и США, и РФ кровно заинтересованы в тихом сдерживании Пекина, поскольку он представляет для стран гораздо большую опасность.


AP

Китай «хочет захватить мир», но для этого ему нужны союзники. Как пишет автор книги «Реакционное мышление», редактор журнала The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис, на всей планете лишь одна страна может захотеть объединиться с Китаем против США, но при этом она достаточно велика, чтобы сопротивляться полному поглощению и китайской гегемонии. И страна эта, конечно же, Россия.

Как продолжает автор материала, китайско-российский альянс представляет серьёзную угрозу для США и их союзников. Большинство аналитиков считают Китай и Россию второй и третьей страной мира по могуществу соответственно. Более того, их союз стал бы основой для всемирного альянса против НАТО, этакого нового Восточного блока, поэтому США должны сделать всё возможное, чтобы оттолкнуть Россию от Китая.

Вашингтон мог бы запросто предотвратить китайско-российский альянс, попросту заключив мир на Украине. И условия для этого очевидны: США обязуются не принимать в НАТО соседние с Россией страны, а Киев смирится с потерей Крыма и Донбасса. Кроме того, РФ выплатит Украине репарации.

«Как только конфликт на Украине закончится, США и РФ осознают, что у наших стран немало общих целей, особенно что касается Китая», — уверен Дэвис.

Он отмечает, что и США, и РФ кровно заинтересованы в тихом сдерживании Пекина. При нормальных обстоятельствах Китай гораздо опаснее как для США, так и для России, чем сами страны друг для друга. Однако противостояние с Китаем стало бы для США и РФ катастрофой. 

«Но если бы нам удалось добиться хоть какого-то сближения, это стало бы чётким сигналом Пекину: мы прекращаем «голодные игры», можете и вы тоже», — заключает автор The American Conservative.


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