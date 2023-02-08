 

В РФ начались продажи электрического седана BYD Seal

08.02.2023, 1:28, Разное
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Российские дилеры предложили в продаже новую модель электрического седана под названием BYD Seal.

Данный экземпляр выступает в качестве китайского конкурента для популярных электрокаров Tesla Model 3 и Porsche Taycan. Для россиян доступа исключительно максимальная комплектация автомобиля, которая оценивается в 5 миллионов рублей. Однако на момент подписания договора стоимость может несколько измениться. Среди особенностей новинки BYD Seal указали улучшенную подвеску и интеллектуальную опцию контроля крутящего момента.

Что касается интерьера салона, новинка получила цифровую панель приборов, увеличенный дисплей мультимедийной системы. С учетом усиленной батареи запас хода на электрической тяге достигает 650 километров. Остальные детали были сообщены на официальной премьере.


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