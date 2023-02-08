Автобренд Tank представит рамный внедорожник 700 в апреле 2023 года

Новый внедорожник Tank 700 официально представят в рамках готовящейся презентации в Шанхае.

Мероприятие состоится в апреле, но пользователи уже могут ознакомиться с фотографиями новинки. Эксперты констатировали, что Tank 700 выступит серьезным конкурентом для Lexus LX и Cadillac Escalade. В компании указали, что новая модель появится и на российском рынке. Внедорожник обладает удлиненным кузовом на 5 метром. Концептуальную версию автомобиля показали в 2021 году, тогда как серийный экземпляр не имеет серьезных изменений.

Под капотом внедорожника установят 3-литровый турбированный двигатель на 360 л.с. мощности. Модель оснащена системой полного привода и автоматической коробкой передач. Предельную скорость ограничили на уровне 190 км в час.