 

Автобренд Tank представит рамный внедорожник 700 в апреле 2023 года

08.02.2023, 1:28, Разное
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Новый внедорожник Tank 700 официально представят в рамках готовящейся презентации в Шанхае.

Мероприятие состоится в апреле, но пользователи уже могут ознакомиться с фотографиями новинки. Эксперты констатировали, что Tank 700 выступит серьезным конкурентом для Lexus LX и Cadillac Escalade. В компании указали, что новая модель появится и на российском рынке. Внедорожник обладает удлиненным кузовом на 5 метром. Концептуальную версию автомобиля показали в 2021 году, тогда как серийный экземпляр не имеет серьезных изменений.

Под капотом внедорожника установят 3-литровый турбированный двигатель на 360 л.с. мощности. Модель оснащена системой полного привода и автоматической коробкой передач. Предельную скорость ограничили на уровне 190 км в час.


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