Как бороться со следами ушибов на коже: натуральные средства, которые помогут избавиться от синяков

Иногда синяки появляются совершенно неожиданно и даже можно вспомнить то, откуда именно они взялись. Большинство синяков появляется после удара. Это не приводит к травмированию кожи, но при этом сдавливает мелкие кровеносные сосуды, расположенные под ней.

После этого вытекает кровь и задерживается под поверхностью кожных покровов, оставляя при этом видимый след. Чтобы синяк ушел, могут потребоваться недели. Однако, совсем не обязательно прятать их под одеждой или замазывать косметикой. Вот некоторые достаточно простые и действенные средства, которые помогут избавиться от синяков быстро и результативно.

Как выглядят синяки и как предотвратить их появление?

Каждому человеку приходится хотя бы раз в жизни сталкиваться с этой проблемой. Это довольно распространенное и в большинстве случаев безвредное явление.

Кроме того, чтобы синяки могут менять цвет кожи на теле, они также имеют свойство изменять оттенки на протяжении своего существования.

Крошечные кровеносные сосуды повреждаются даже от легкого удара, в результате чего кровь скапливается и образует темное пятно под поверхностью кожных покровов.

Эти пятна могут различаться по цвету от серо-голубого или фиолетового до зеленого и даже желтого. Также такие повреждения достаточно болезненные на ощупь.

Как долго могут держаться синяки?

Большинство синяков самостоятельно подходят через 2 недели. Некоторые могут исчезать позже. Во многом это зависит от особенности повреждения.

Стадии синяков обычно состоят из четырех частей. Изначально можно заметить припухлость, которая начинает приобретать красноватый или фиолетовый оттенок в месте удара. Это пятно может начать опухать и через несколько дней станет синюшным или черноватым. Спустя 5-10 дней пятно начинает постепенно изменяться до зеленоватого или желтоватого цвета.

Спустя 10-14 дней синяк станет светло-коричневым и со временем будет светлеть, пока полностью не исчезнет.

Стоит ли лечить синяк?

Если синяк заживает намного дольше, чем 2 недели, то стоит обратиться к доктору. Не стоит массировать кожу, так как сдавливание или массирование участков, которые подверглись удару может привести к еще большему повреждению кровеносных сосудов.

Однако, есть достаточно много простых методов терапии, которые помогут успокоить процесс заживления поврежденного участка. Вот некоторые эффективные натуральные средства.

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Может ли помочь зубная паста?

Несмотря на то, что нет никаких научных доказательств относительно того, что зубная паста помогает быстрее избавиться от синяков, но она является довольно действенным средством.

Это средство помогает растворить сгусток крови и улучшить кровообращение. Чтобы синяк полностью исчез, потребуется несколько применений.

Нужно нанести зубную пасту на синяк перед сном и накрыть повязкой. Оставить на ночь, а утром снять повязку.

Вечером аккуратно промыть пораженный участок и повторно нанести пасту. Повторять лечение 2-3 ночи.

Экстракт гамамелиса

Это средство очень популярно и применяется в косметологии в качестве тоника для лица. Также это хорошее вяжущее средство.

Гамамелис способствует быстрому заживлению порезов. Кроме того, нанесение этого средства на синяк помогает уменьшить отек и ускорить процесс заживления.

Изначально нужно нанести раствор гамамелиса на ватный тампон. Аккуратно протереть синяк. Дать высохнуть обрабатываемой области. Повторять 2-3 раза в день.

Арниковая мазь

Арника является хорошим гомеопатическим растением, которое эффективно уменьшает воспаление и кровоподтеки.

Это средство помогает ускорить процесс заживления синяков.

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Мазь или гель с арникой нанести на пораженный участок и оставить полностью впитаться. Повторять процедуру в течение дня.

Кремы с витамином К

Витамин К обладает определенными свойствами, способствующими свертыванию крови и предотвращению появления кровоподтеков.

Нужно нанести мазь на синяк мягкими круговыми движениями. Можно делать это дважды в день.

Диета с высоким содержанием продуктов, богатых витамином К, таких как соевые бобы, капуста, черника также может быть довольно эффективной.

Алоэ вера

Это средство обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, которые помогают уменьшить отек, спровоцированный синяками.

Наносить гель на синяки нужно ежедневно. После этого дать ему высохнуть.

Бромелайн и кверцетин

Бромелайн представляет собой смесь ферментов, которые обладают противовоспалительными свойствами.

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В природных условиях бромелайн встречается в ананасах. Также это вещество можно использовать местно в качестве мази или таблеток для приема внутрь.

Таким образом можно эффективно уменьшить боль и отеки. Однако, стоит помнить о том, что эти таблетки могут вызывать определенные проблемы с пищеварением.

Кверцетин представляет собой флавоноид фруктового происхождения, обладающий свойствами, подобными бромелайну. В естественном виде он содержится в цитрусовых, яблоках, темных ягодах, красном луке, вишне и зеленых листовых овощах. Эти продукты помогают намного быстрее избавиться от синяков.

Окопник и цинк

Корень окопника представляет собой экстракт, полученный из растения, которое обычно используется для лечения кожных повреждений и воспалительных болей. Выпускается средство в виде крема, предназначенного для местного применения.

Также можно сделать компресс, замочив листья окопника в кипящей воде на 10 минут. Затем завернуть их в ткань и приложить к пораженному участку.

Цинк является важным питательным веществом, предназначенным для поддержания здоровья кожи и лечения ран. Хорошим источником цинка является шпинат, семена тыквы, бобовые и морепродукты. Это помогает лечению ушибов и возвращает красоту коже.