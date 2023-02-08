 

Президент Сербии Вучич: Решение Запада отправить на Украину истребители F-16 доведет конфликт до неконтролируемой стадии

08.02.2023, 0:59, Новости дня
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Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что после отправки на Украину танков Западом будет принято решение о поставках Киеву истребителей F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии.

Президент Сербии сообщил в эфире телеканала «ТВ пинк», что ожидает значительную эскалацию конфликта на Украине. Он выразил мнение, что после танков Западом будет принято решение о поставках украинской стороне истребителей F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии. При этом Вучич предположил, что в таком случае положение Сербии будет лишь ухудшаться, передает ТАСС.

Ранее во вторник американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.

В конце января в Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт, причем вовлеченность эта растет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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