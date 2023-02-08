Председатель фракции Левой партии в Бундестаге Барч сравнил с харакири решение Берлина о поставках Киеву танков Leopard

Председатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Дитмар Барч сравнил с харакири решение правительства ФРГ о поставках Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1A5.

Барч отметил, что подобным шагом правящая в ФРГ коалиция «Светофор», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), превращает Германию в участника конфликта. Он предупредил, что правительство ФРГ затеяло опасную игру ва-банк, так как танковое харакири выходит на новый уровень, передает ТАСС.

Накануне власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. В тот же день американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.

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