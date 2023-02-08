Члены клубов “Московское долголетие” поздравят участников СВО с Днем защитника Отечества

С самого начала СВО участники клубов “Московское долголетие” старались поддерживать бойцов и их семьи, отметил замруководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Он напомнил, что в декабре прошла акция “Поделись теплом”. Москвичи старшего поколения вместе с другими горожанами связали для участников СВО 8,5 тысячи теплых вещей, уточнил Филиппов.

Присоединиться к сбору открыток и сувениров может любой желающий. Пункты приема расположены в территориальных центрах социального обслуживания и в клубах “Московское долголетие”.

“Москвичи старшего поколения передадут письма и сувениры для участников специальной военной операции. К проекту также подключены активисты центров московского долголетия”, – сообщается в телеграм-канале “Город Москва”.

Напомним, что в начале января в столице завершилась акция “Москва помогает”. Горожане собрали для детей из новых регионов сладкие подарки, учебные наборы и игрушки, а также теплые вещи и предметы личной гигиены для участников специальной операции.

Всего для детей было собрано более 156 тысяч подарков. Москвичи отправили свыше 12 тысяч поздравительных открыток для участников СВО и семей мобилизованных.

Военнослужащим российской армии и жителям новых регионов Москва посвятила встречу Нового года. Представления “Елка Мэра” посетили 60,8 тысячи детей и взрослых, из них более 10 тысяч – члены семей мобилизованных москвичей.