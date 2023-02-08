“Ребенку уже месяц”: обманувшая народ Орлова показала младенца

45-летняя Ольга

Орлова стала мамой во второй раз. Напомним, что несколько лет назад экс-солиста

“Блестящих” вышла замуж за московского бизнесмена. У Ольги уже есть старший

сын от первого брака, которому уже больше 18. А 6 февраля на свет появилась

девочка, которую назвали Аней. Орлова показала младенца — в микроблоге звезды появилась первая фотография

малышки у мамы на груди.

Во время

беременности звезду нередко обвиняли в придуманном пиар-ходе. Ходили слухи,

будто Ольга Орлова на самом деле носит накладной живот, а ребенка за нее

вынашивает суррогатная мама. Казалось бы, с рождением девочки негатив должен

был исчезнуть, но нет.

Недоброжелатели уверены,

что фотография — постановочная. По мнению некоторых подписчиков, невозможно выглядеть

также хорошо после родов, как выглядит Орлова. Хорошо, что ведущая “Дома-2”

не прочь посмеяться над собой.

“Ребенку

месяц. А губы сразу хирург накачал”, — заявила Ольга.

Обманувшая народ

таким заявлением, звезда отправилась восстанавливаться. Она поделилась фотографией

обеда в клинике и своим самочувствием. Подробностей самих родов пока не было, но

женщины разных возрастов в комментариях уже ждут историю встречи с дочкой от

Ольги Орловой.