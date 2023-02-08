 

“Ребенку уже месяц”: обманувшая народ Орлова показала младенца

08.02.2023, 0:52, Разное
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45-летняя Ольга
Орлова стала мамой во второй раз. Напомним, что несколько лет назад экс-солиста
“Блестящих” вышла замуж за московского бизнесмена. У Ольги уже есть старший
сын от первого брака, которому уже больше 18. А 6 февраля на свет появилась
девочка, которую назвали Аней. Орлова показала младенца — в микроблоге звезды появилась первая фотография
малышки у мамы на груди.

Во время
беременности звезду нередко обвиняли в придуманном пиар-ходе. Ходили слухи,
будто Ольга Орлова на самом деле носит накладной живот, а ребенка за нее
вынашивает суррогатная мама. Казалось бы, с рождением девочки негатив должен
был исчезнуть, но нет.

Недоброжелатели уверены,
что фотография — постановочная. По мнению некоторых подписчиков, невозможно выглядеть
также хорошо после родов, как выглядит Орлова. Хорошо, что ведущая “Дома-2”
не прочь посмеяться над собой.

“Ребенку
месяц. А губы сразу хирург накачал”, — заявила Ольга.

Обманувшая народ
таким заявлением, звезда отправилась восстанавливаться. Она поделилась фотографией
обеда в клинике и своим самочувствием. Подробностей самих родов пока не было, но
женщины разных возрастов в комментариях уже ждут историю встречи с дочкой от
Ольги Орловой.


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