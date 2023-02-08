 

Останки уничтоженного сепсисом и гангреной Костомарова сожгут в крематории

08.02.2023, 0:52, Разное
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45-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. 24 января стало известно, что олимпийский чемпион пришел в себя и уже может говорить.

Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО) у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени.

Спасти конечности не удалось. В итоге источник близкий к ситуации, сообщил, что госпитализированному фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы, а сейчас идет борьба за руки. Страшная болезнь его просто уничтожила как спортсмена!

Но какова судьба ампутированных конечностей? Куда их девают? Врач рассказал “Дни.ру”, что сначала отрезанные органы относят к патологоанатому для гистологического макро– и микроисследований. Там происходит рассечение тканей на тонкие слои при помощи режущего инструмента микротома.

После гистологического исследования препараты остаются в архиве, откуда их можно запросить.
А сами удаленные конечности заливают дезинфицирующим средством и сбрасывают в специальный контейнер. Затем особая служба забирает эти контейнеры и отвозит на полигон, где происходит их захоронение. Или же останки сжигают в крематории, что случается чаще.

Доктор пояснил, что иногда отрезанные руки и ноги, пораженные гангреной пальцы используют как наглядные пособия для студентов, законсервировав их в специальных емкостях. Также их применяют для исследований, лабораторных опытов.

Напомним, Роману Костомарову 45 лет. В 2006 году на Олимпиаде в Турине в дуэте с Татьяной Навкой он завоевал золотую медаль, дважды выиграл чемпионат мира, трижды — чемпионат Европы. Они также несколько раз побеждали в финале серии Гран-при.

P.S. Редакция желает Роману Костомарову восстановиться, насколько это возможно, а его родным и близким – сил и мужества.


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