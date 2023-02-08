В промзоне на севере Москвы произошел пожар
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На севере российской столицы произошел пожар. Известно, что спасатели потушили возгорание в вентиляционной шахте одного из заводов.
По информации телеканала “360”, пожар произошел в производственном корпусе, огонь заметили в вентиляционной камере на шестом этаже. Причина возгорания не обнародована.
Также стало известно, что в Екатеринбурге сгорел салон эротического массажа. До прибытия спасателей из подъездов самостоятельно эвакуировалось двадцать человек, сообщает URA.ru.
RT передает, что в порту города Искендерун на юге Турции вспыхнул крупный пожар. С шестого февраля горят сотни контейнеров для морских перевозок.
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