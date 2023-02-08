 

В промзоне на севере Москвы произошел пожар

08.02.2023, 0:52, Разное
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На севере российской столицы произошел пожар. Известно, что спасатели потушили возгорание в вентиляционной шахте одного из заводов.

По информации телеканала “360”, пожар произошел в производственном корпусе, огонь заметили в вентиляционной камере на шестом этаже. Причина возгорания не обнародована.

Также стало известно, что в Екатеринбурге сгорел салон эротического массажа. До прибытия спасателей из подъездов самостоятельно эвакуировалось двадцать человек, сообщает URA.ru.

RT передает, что в порту города Искендерун на юге Турции вспыхнул крупный пожар. С шестого февраля горят сотни контейнеров для морских перевозок.


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