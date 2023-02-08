Мнение: О форменном шоке для россиян… Сергей Шойгу назвал потери

Читая русских «военкоров», то и дело встречаешь бодрые заверения, что российская #Армия буквально «перемалывает» ВСУ. И личный состав, и боевую технику. Теперь вот и министр обороны РФ, генерал армии Сергей #Шойгу использовал именно этот глагол. «Группировки российских войск продолжают перемалывать всё поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», — сказал он. И привёл цифры, которые могут шокировать.

Мало того, есть ещё один очень важный нюанс.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании, потери ВСУ за январь составили более 6,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, уничтожено 26 самолётов и семь вертолётов, 208 дронов, 341 танк и другие боевые бронированные машины. Российское наступление в районах Артемовска и Угледара «успешно развивается», добавил глава МО РФ. По его словам, взяты под контроль населённые пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.

И, похоже, что всё идёт по плану, но…

Как «военкоры», так и «турбопатриоты» весь январь сообщали, да и сейчас сообщают о чудовищных потерях ВСУ. Мол, счёт идёт на десятки тысяч убитых и раненых. Некоторые приводят такую статистику. Мол, в ноябре американский генерал, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявлял, что ВСУ к тому моменту потеряли порядка 100 тыс. чел личного состава, а теперь, «по данным израильской разведки», общий счёт перевалил уже за 157 тысяч. Или примерно по 18-20 тыс. чел. в месяц. И это ещё самые консервативные оценки: якобы на январском «Рамштайне» озвучивалась цифра потерь ВСУ в 180+ тыс. чел., а некоторые «источники» говорят уже о более 200 тысяч. Наконец, в январе телеканал RT утверждал, что лишь в боях за Соледар потери ВСУ могут составить до 25 тыс. человек — или по 5 тыс. чел. ежемесячно.

На этом фоне заявления Сергея Шойгу воспринимаются настоящим шоком или, как минимум, «холодным душем» для слишком разгорячённой общественности. Тем более, что в ноябре прошлого года тогдашний командующий российскими войсками в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин озвучивал месячные потери ВСУ в размере 12 тыс. чел. за октябрь, а тот же Сергей Шойгу 6 декабря. 2022 года заявлял, что армия Украины за ноябрь потеряла более 8300 человек.

Кажется «перемалывание» украинской военной машины сбавляет темп, несмотря на все успехи?

Но, может, в этом и состоит суть новой победной тактики нового главкома ОГВ и начальника Генштаба Валерия Герасимова?

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