 

Компания BMW показала на видеотизере обновленный кроссовер BMW X5 2024 года

08.02.2023, 0:06, Разное
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Немецкий автомобильный гигант BMW готовится презентовать публике обновленную генерацию кроссовера BMW Х5.

Представители марки уточнили, что новая модификация впервые получит гибридную систему. Пользователи уже могут ознакомиться с фотографиями новинки, которая обладает стильным внешним видом. Изменения коснулись бамперов, светодиодных фар, радиаторной решетки и задних фонарей. Кроме того, в салоне предусмотрели увеличенный 14,9-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Под капотом заявлена 3-литроая силовая установка, но ее мощность засекречена. Вместе с тем первые продажи нового кроссовера BMW Х5 состоятся в Европе уже к первой половине текущего года, а позже автомобиль выйдет на американском рынке.


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