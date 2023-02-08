Компания BMW показала на видеотизере обновленный кроссовер BMW X5 2024 года

Немецкий автомобильный гигант BMW готовится презентовать публике обновленную генерацию кроссовера BMW Х5.

Представители марки уточнили, что новая модификация впервые получит гибридную систему. Пользователи уже могут ознакомиться с фотографиями новинки, которая обладает стильным внешним видом. Изменения коснулись бамперов, светодиодных фар, радиаторной решетки и задних фонарей. Кроме того, в салоне предусмотрели увеличенный 14,9-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Под капотом заявлена 3-литроая силовая установка, но ее мощность засекречена. Вместе с тем первые продажи нового кроссовера BMW Х5 состоятся в Европе уже к первой половине текущего года, а позже автомобиль выйдет на американском рынке.