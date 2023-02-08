 

В РФ начался прием заказов на новые кроссоверы Jetta VS7 из КНР по цене от 3 млн рублей

08.02.2023, 0:06, Разное
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На российском рынке готовятся к началу продаж нового кроссовера Jetta VS7.

Данный автомобиль произведен китайским брендом, тогда как прямые поставки техники пока не проводят, однако частные дилеры готовы доставить автомобиль по заказам клиентов. Для россиян предложат три комплектации кроссовера Jetta VS7, которые оценивают от 2,92 до 3,32 млн рублей. Однако предполагается также включение дополнительных скидок. Под капотом новой модели использовали 1,4-литровый бензиновый мотор с отдачей 150 л.с.

Новинка получила 1,4-литровый бензиновый агрегат, который выдает 150 л.с. Новая модель обладает версиями с механической и автоматической трансмиссией. Вместе с тем предельная скорость достигает 174 л.с.  Автомобиль получил панорамную крышу, кнопочный запуск мотора, датчики света и дождя, а также круиз-контроль и кондиционер.


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