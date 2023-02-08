Пригожие аллеи

Бойцы ЧВК «Вагнер», погибшие в ходе СВО, должны удостаиваться тех же почестей, что и герои Великой Отечественной, уверен Пригожин.

Сирота

Боец ЧВК «Вагнер», бывший заключенный Рязанской колонии 31-летний Дмитрий Меньшиков погиб в зоне СВО 17 октября. Посмертно награжден медалью «За отвагу».

Дмитрий родился в маленькой деревне возле поселка Березник в Виноградовском районе Архангельской области. Отец и мать его трагически погибли, когда он был совсем маленьким. Мальчик попал в детский дом. Уже в подростковом возрасте Диму усыновили.

Как рассказали «Новой» люди, близко знавшие Меньшикова, приемные родители хорошо его воспитали:

«Он был открытый добрый парень, развитый, начитанный. Неплохо учился в школе. Потом — в ПТУ на повара. После училища Диму призвали в армию, служил он во внутренних войсках».

Еще до армии Меньшиков похоронил приемного отца. Приемная мама встретила другого мужчину, продала жилье в Архангельской области и купила дом в деревне Погореловка Рязанской области, где зарегистрировала и сына.

Дмитрий уже заканчивал службу, когда у матери диагностировали рак в последней стадии. Демобилизованный Меньшиков успел приехать только на похороны. Сожитель матери выставил сына за порог, несмотря на право собственности и регистрацию. Дмитрий уехал в Березник. Устроился на работу поваром в кафе «Большой куш» с зарплатой около 6 тысяч рублей.

— Кое-как он жил, а потом — пандемия, — рассказывает друг Меньшикова Анатолий В. — Доходы в общепите упали, и Диму, как собачонку, выбросили на улицу. Ему не на что было жить.

Видимо, именно это толкнуло Меньшикова на преступление (до этого ни к административной, ни к уголовной ответственности он не привлекался).

25 февраля 2022 года Дмитрия приговорили к 7,5 года лишения свободы за сбыт наркотиков и этапировали в колонию в Рязанской области.

По словам девушки Меньшикова, во время последнего разговора в августе он ей сказал: «Я уже прошел полиграф и собираюсь Родину защищать», а потом пропал.

Девушка Меньшикова узнала о его смерти только спустя два месяца.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Первый

Могила Дмитрия Меньшикова выделяется на фоне нескольких десятков припорошенных снегом могил на воинском участке Белоостровского кладбища в Курортном районе Петербурга. На ней и сейчас больше всего цветов и траурных венков, по сравнению с другими, даже свежими, захоронениями. Кроме того, в отличие от остальных воинских погребений, с фотографии смотрит человек не в военной форме, без погон и иных знаков отличия ВС РФ.

Таких могил здесь еще три. В двух похоронены петербуржцы — 40-летний Андрей Никифоров и 43-летний Владимир Ухполов. Ухполова призвали на службу 13 августа, 5 сентября отправили в Украину, 7 октября он погиб, посмертно награжден орденом Мужества. Никифорова мобилизовали в первых рядах, 22 сентября, а уже 7 октября жене сообщили о его гибели. В третьей, по всем признакам — не воинской, могиле лежит 38-летний петербуржец Дмитрий Михин, погибший 14 ноября. Со слов вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, Михин был бойцом ЧВК «Вагнер». По данным «Новой», он имел судимость за кражу. Но сиротой Михин не был (это важно), у него остались мать, отчим и сестра.

Могила Дмитрия Меньшикова на сегодняшний день — последнее захоронение на воинском участке Белоостровского кладбища, хотя места тут еще достаточно, и первое и пока единственное — на т.н. Аллее Доблести.

Создания этой Аллеи в конце прошлого года основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель широкого профиля Евгений Пригожин с громким скандалом добивался у администрации Петербурга. Требовал выделить специальное место, чтобы там хоронить с почестями погибших во время спецоперации бойцов ЧВК «Вагнер», среди которых немало бывших заключенных. Такое место было необходимо, поскольку никаким другим путем человека, не являющегося военнослужащим ВС РФ, сотрудником Росгвардии, МВД, ФСБ и других силовых структур, нельзя похоронить на воинском кладбище. Не говоря уже о том, что бывшему заключенному (если только он не действующий военнослужащий) не положены по закону воинские почести.

За прошедший месяц на Аллее Доблести не появилось ни одной новой могилы.

Могила Андрея Никифорова. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Аллея — дело темное

Серьезная схватка между губернатором Александром Бегловым и Евгением Пригожиным завязалась 11 декабря (спустя почти два месяца с момента гибели Дмитрия Меньшикова) после провокационного сообщения в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина»:

«Городом было отказано в захоронении бывшего заключенного, бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища… Это факт вандализма и издевательства над памятью наших погибших братьев… Мы добьемся того, чтобы он был захоронен на Аллее Героев, а после этого разберемся, кто прав, кто виноват. И будем выдергивать за уши каждого гаденыша и привлекать его к ответу».

Дважды в одном сообщении сотрудники Пригожина по-разному назвали Аллею, но это — полбеды. Беда, что ни Аллеи Славы, ни Аллеи Героев нет и никогда не было на Белоостровском кладбище. К тому же хоронить не военнослужащего на воинском участке запрещено законом.

Евгений Пригожин на похоронах Дмитрия Меньшикова на Белоостровском кладбище. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Как рассказали «Новой» в администрации Белоостровского кладбища, 12 декабря представители Дмитрия Меньшикова обратились с просьбой о захоронении героя, погибшего в специальной военной операции, на Аллее Славы. В порядке исключения им предложили похоронить Меньшикова просто на воинском участке, но подчеркнули, что даже для этого необходимо распоряжение «Специализированной службы Петербурга по вопросам похоронного дела», подведомственной комитету по промышленной политике Смольного. Такой ответ ходатаев не устроил, и они пошли другим путем.

13 декабря пиарщики Пригожина опубликовали письмо Александру Беглову от главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева (полковник МВД в отставке, ветеран афганской и чеченской войн, Герой России, «ЛНР» и «ДНР», в 2017 году в СМИ его называли «ближайшим соратником» командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина).

Трошев упрекнул градоначальника в «беспрецедентном, преступном и недопустимом забвении погибших смертью храбрых защитников Родины», напомнил Беглову, что тот «регулярно нарушает права участников специальной военной операции», и потребовал «немедленно устранить бюрократические барьеры и принять решение по захоронению» Меньшикова.

Смольный ответил молчанием, что характерно для всех публичных конфликтов Пригожина и Беглова: первый всегда поднимает много шума, бросается громкими обвинениями, второй — нем, как рыба, и непробиваем, как бетон.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Впрочем, на этот раз Беглов дрогнул и, пытаясь то ли переложить ответственность, то ли найти выход из создавшейся ситуации, обратился в военкомат.

14 декабря городское правительство направило письмо главному военному комиссару Петербурга Сергею Качковскому. Чиновники посетовали: «Поступают обращения о захоронении на кладбищах Петербурга погибших участников специальной военной операции, не являющихся военнослужащими ВС РФ и сотрудниками силовых структур», и попросили военкома сообщить, какой у покойников статус и как их хоронить.

Качковский, видимо, понимая, что нет никакого закона, позволяющего похоронить на воинском участке бывшего заключенного, вступившего в ряды отсутствующей в российском правовом поле частной военной компании, Беглову и его команде не ответил.

А Пригожина такой шаг губернатора спровоцировал на дальнейшие действия. Он заявил, что разослал открытые письма председателю ГД РФ Вячеславу Володину, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, ее заместителю Андрею Турчаку, а также всем лидерам думских фракций.

Бизнесмен жаловался высокому руководству страны (во всех посланиях текст идентичен): «Ситуация вопиющая: погибшему герою в Петербурге не нашли места даже на кладбище… Прошу прислать в Петербург специальную чрезвычайную комиссию, чтобы она разобралась со сложившейся в городе антигосударственной и антипатриотической коалицией во главе с губернатором». Кроме того, по словам Пригожина, закрытое письмо от Андрея Трошева на ту же тему ушло в адрес президента Путина.

Никто из адресатов никак публично не отреагировал на обращение. Лишь бывший замминистра обороны, сейчас — глава думской комиссии по обороне Андрей Картаполов 16 декабря выступил перед московскими журналистами: «Погибший в бою за Родину достоин высших воинских почестей при погребении, независимо от того, в составе какого формирования он воевал».

Неизвестно, что сработало в скандальной истории, но в тот же день, 16 декабря, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков (курирует ритуальную сферу) сказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: «На Белоостровском кладбище открыта Аллея Доблести, где будут хоронить как военнослужащих, так и погибших других категорий, принимающих участие в спецоперации в Украине. Мы чтим героев, сражающихся за нашу Родину, и отдаем должную память павшим смертью храбрых», — подчеркнул чиновник.

В КОММЕНТАРИЯХ К ЭТОМУ ПОСТУ ПЕТЕРБУРЖЦЫ ТУТ ЖЕ НАПИСАЛИ:

«Захоронение погибших бойцов ЧВК на Аллеях Славы может быть неправильно понято кадровыми военными. Парень сидел в колонии за нарушение закона, потом сделал выбор уйти на фронт в составе ЧВК, погиб. Аллея Доблести — место, достойное упокоения парней, сумевших перевернуть свою жизнь и стать настоящими героями. Но при всем уважении к погибшему парню, защищавшему интересы страны, нужно трезво оценивать действительность. Перестаньте глумиться!»

— Наименование «Аллея Доблести» не имеет никакого юридического значения, — сказал «Новой» депутат петербургского парламента Борис Вишневский. — Если бы чиновники назвали Аллеей Доблести улицу, переулок или проезд (любой объект улично-дорожной сети), то для этого потребовалось бы решение топонимической комиссии, постановление городского правительства и т.д. А на кладбищах все наименования условны. Кленовая аллея, ягодная или еще какая-нибудь служат просто для того, чтобы ориентироваться на территории, чтобы человек мог легко найти нужное захоронение. Юридически эти названия не утверждаются никем, кроме администрации кладбища. А с ней, я думаю, Смольный быстро договорился.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

«Не бросаем своих»

Тело несчастного Меньшикова к моменту создания Аллеи Доблести ждало захоронения уже два месяца. Бюрократические барьеры были устранены и, казалось бы, уже ничто не мешало погребению. Тем не менее организаторы шумного процесса с похоронами не торопились.

Как рассказал «Новой» директор «Специализированной службы Петербурга по вопросам похоронного дела» Андрей Молдованов, 17 декабря представители Меньшикова приехали на Белоостровское кладбище, осмотрели участок на Аллее Доблести, никаких претензий не высказали, сказали, что поедут оформлять документы и исчезли.

Загадочное исчезновение на следующий день, 18 декабря, прояснил Евгений Пригожин в своем очередном публичном заявлении:

«В городе происходит беспредел… На сегодняшний день у меня нет решения: хоронить ли Меньшикова на «Аллее Доблести», которую хитровыдуманная администрация Смольного специально придумала, чтобы хоронить всякую нечисть».

— Перестаньте над телом глумиться и похороните человека, — не выдержав, высказался 20 декабря в интервью «Фонтанке», а затем на своей странице в «ВК» вице-губернатор Кирилл Поляков. Он уточнил, что с февраля по ноябрь, только по данным городской администрации (в Смольном признают, что знают не обо всех случаях гибели в зоне СВО, а лишь о тех, о которых местным властям сообщают родственники), в Петербурге похоронили 13 бойцов ЧВК «Вагнер». Тихо погребли на гражданских кладбищах в Пушкине, Красном Селе, в Колпино и Петербурге на Смоленском кладбище.

— Проблем ни разу с этим не возникло, — отметил Поляков. — Но у всех захороненных были родственники. Видимо, они не давали возможность использовать ситуацию с целью раздувания политического скандала. Над трупами ведь у нас в стране глумиться не принято… А здесь парень (Меньшиков. — Н. П.) — сирота. Вот и решили использовать то, что родственников нет, за него не впишутся, чтобы отстали и похоронили спокойно.

Это был последний выпад в двухнедельной схватке.

24 декабря на Аллее Доблести торжественно и помпезно в закрытом гробу похоронили Дмитрия Меньшикова. На похоронах не присутствовали его друзья и близкие. Зато было много других людей, никогда не знавших покойника.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Церемонию погребения бывшего заключенного Рязанской колонии, завербованного в ЧВК «Вагнер», близкие к Пригожину СМИ анонсировали как публичное мероприятие. Чтобы его могли посетить все желающие, от ближайшей станции метро «Беговая» до кладбища (около 30 км) организовали бесплатный трансфер. На четырех автобусах к месту захоронения привезли школьников, студентов, курсантов, военнослужащих и пенсионеров. Не все из них могли сказать, кто такой Меньшиков.

У гроба Дмитрия выступали люди, представлявшиеся общественными деятелями. Произнес речь предприниматель Александр Колос (в 2021 году баллотировался в депутаты петербургского парламента от партии «Родина»):

«Тяжело раненный Меньшиков, истекая кровью, не ушел с поля боя, отказался бросить своих ребят, отказался от эвакуации и погиб от потери крови. Так же, как наши деды и прадеды в 1941–1945 годы, когда гнали фашистов… Как же потом могли свои бросить его? Похоронить где попало. Мы не бросаем своих».

На могилу возложили венки: от ЧВК «Вагнер», от администрации Курортного района Петербурга, от жителей Гдовского района Псковской области (хотя Дмитрий не имел никакого отношения к Пскову). Перед погребением Меньшикова дали залп из стрелкового оружия.

После церемонии Пригожин заявил: «Мы добились того, чтобы боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков был захоронен на Аллее Героев Белоостровского кладбища». И добавил, что намерен открывать подобные аллеи на кладбищах и в других городах России.

Вице-губернатор Кирилл Поляков эти планы поддержал: «Правительство города по желанию родственников либо иных представителей погибших готово рассмотреть вопрос об открытии подобных аллей и на других кладбищах Петербурга».

Похороны Дмитрия Меньшикова на воинском участке Белоостровского кладбища. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Ничего личного…

С лета прошлого года в прессе регулярно появляются сообщения о похоронах в разных регионах РФ бойцов ЧВК «Вагнер». Однако до сих пор основателю частной военной компании не требовалось для таких церемоний ни оказания особых почестей, ни выделения специальных аллей.

24 сентября в Волгограде на Димитриевском кладбище похоронили 41-летнего Алексея Нагина, бойца ЧВК, посмертно представленного к звезде Героя России, звезде Героя «ЛНР» и платиновой звезде ЧВК «Вагнер».

— Алексей много лет служил в Чечне, потом работал в спецназе ФСБ в Волгограде, — рассказал волгоградскому новостному агентству V1.ru. о сыне отец погибшего Юрий Нагин. — В 2014 году Лешу направили в Крым, два года он там был. Готовил разведчиков, был инструктором. Сам тоже принимал участие в боевых действиях, был разведчиком-снайпером. После спецназа поехал в Сирию, уже в составе ЧВК. Года три он там провел. Потом — в Ливию, потом — на Украину. Там его боевой путь и прекратился.

На похороны Евгений Пригожин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приехали вместе, и ни один из них ни словом не обмолвился о необходимости особого места для захоронения Нагина, несмотря на его награды и боевой путь.

Конфликтов у основателя ЧВК с чиновниками (из-за плохого участка на кладбище или недостойной организации похорон) не было и в других регионах России. Например, 8 января в Ярославской области хоронили 23-летнего «вагнеровца» Евгения Лосева. Над кладбищем не гремел троекратный залп, не было и почетного караула. Проститься с погибшим не явились даже сотрудники военкомата, что обидело родственников Лосева.

С 25-летним Виктором Ульяненко, похороненным 21 января в поселке Красноселькуп в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлись еще жестче. Погибшему бойцу ЧВК «Вагнер» тоже не оказали воинских почестей. Представители местной администрации также не принимали участия в организации похорон и не приехали на могилу. Но мать Виктора довело до слез не это. Доставить тело в труднодоступный Красноселькуп можно было только на вертолете или по сложной зимней дороге. Сельчане обратились за помощью к чиновникам, но те им отказали. Отцу Виктора пришлось везти тело сына до кладбища в собственном прицепе.

Без помпы продолжают хоронить бойцов ЧВК «Вагнер» на кладбище в станице Бакинской (Краснодарский край). Местная администрация в декабре официально подтвердила, что есть договоренность с ЧВК «Вагнер» о захоронении бойцов в Бакинской. Как следует из публикаций СМИ, корреспонденты которых побывали на месте,

все могилы наемников, завербованных из российских колоний, здесь выглядят одинаково: типовые деревянные кресты, яркие венки от ЧВК «Вагнер» и никаких фотографий.

24 декабря Евгений Пригожин заявил: «Мы должны чтить и помнить не только героев Великой Отечественной войны, но и тех, кто погибает сейчас». Но почему именно в Петербурге предпринимателю так экстренно понадобилась Аллея Героев для захоронения тех, кто вышел из тюремной камеры, встал под флаг ЧВК и погиб? Почему именно здесь он проявил неуступчивость?

Причина, скорее всего, в конфликте Пригожина и Беглова. Дороги бизнесмена и чиновника круто разошлись, когда Беглов не поддержал на выборах в городской парламент кандидатов от партии «Родина», за которых, по данным СМИ, радел Пригожин. С тех пор основатель ЧВК «Вагнер» в чем только не обвинял губернатора: от профнепригодности и коррупции до «государственной измены». Были между ними и серьезные бизнес-противоречия. История с Аллеей Героев, как ни печально, похоже, еще один камень Пригожина, пущенный в огород Беглова и достигший цели, не связанной ни с СВО, ни с погибшими.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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