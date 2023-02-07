 

Милый и минималистичный маникюр на День святого Валентина: рисуем сердечки на кончиках ногтей

07.02.2023, 23:57, Разное
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Приближается День святого Валентина. В этот праздник хочется придать своим ногтям особую красоту. Если вам нравится минималистичный стиль, то рассмотрите милый и сдержанный маникюр с сердечками на кончиках ногтей. В статье мы расскажем о том, как создать этот дизайн.

Наносим основу

Этот маникюр представляет собой разновидность френча. Но вместо линии на кончике мы будем рисовать перевернутые сердечки.

Покройте ногти базовым слоем. Когда он высохнет, нанесите нюдовый или пастельный лак.

Выбираем лак

Теперь нам нужно выбрать цвет для сердечек. Если вам нравятся нежные и классические образы, то отдавайте предпочтение неоново-розовым и красным тонам. Любительницы экстравагантного стиля могут создать контрастный маникюр с черными сердечками.

Если вы хотите внести в свой праздничный образ больше яркости, то украсьте свои ногти малиновым дизайном. Вы также можете нанести на нюдовую основу немного жемчужной втирки.

Если вы хотите создать утонченный и изысканный дизайн, то нарисуйте на ногтях разноцветные контуры сердечек, используя лаки белых и розовых оттенков.

Рисуем сердечки

Возьмите лак, который вы выбрали для окрашивания кончика ногтя. Нарисуйте им половинку сердечка.

Затем создайте другую половинку сердечка. Соедините их так, чтобы рисунок выглядел аккуратным.

Вы можете создать сердечко на самом кончике или нанести рисунок на половину ногтевой пластины.

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Если вы хотите украсить ногти очертаниями сердечка, то создайте две сходящихся линии на самом кончике ногтя. Затем нарисуйте “галочку” в том месте, где будет располагаться нижняя часть сердца.

Нарисуйте контур низа сердечка. Соедините его с линиями на кончике ногтя.

Наносите тонкие слои

При создании рисунка наносите лак тонкими слоями. Иначе дизайн будет выглядеть неаккуратно. При необходимости добавьте новый слой лака, когда предыдущий высохнет.

Заключение

Этот нейл-арт поможет создать вам незабываемый образ в День святого Валентина. Вы можете легко сделать его своими руками, не прибегая к услугам мастера.


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