Пасьянс – ребенок сосредоточен на своих занятиях: шесть этапов игры, через которые проходят дети в дошкольном возрасте

Игра – это средство, с помощью которого дети учатся общаться с другими, налаживать когнитивные связи, а также познавать этот мир. Для детей нет других занятий, более естественных, чем игра. Практически с самого рождения дети направлены на деятельность, которая связана не с выживанием, а с удовольствием и развлечениями.

Желание играть является врожденным. Кроме того, это ключ к личностному развитию и обучению. По этой причине каждому родителю следует знать о шести этапах игры и о том, что они с собой представляют.

Если вы посмотрите на двух детей разного возраста, например на двухлетнего и шестилетнего, то убедитесь, что их манеры игры сильно различаются. Это может сбить с толку, если вы не знакомы с особенностями развития игры.

На практике это может выражаться следующим образом: вы можете отвести своего малыша в парк, чтобы он пообщался с другими детьми, но увидите, как он просто наблюдает, не взаимодействуя, или, возможно, занимается своими собственными делами.

Не стоит пугаться в этой ситуации. Вероятно, у вашего ребенка нет проблем с социализацией. Это естественное поведение, соответствующее определенной эволюционной стадии. Существуют различные классификации детской игры, и все они полезны на практике и не являются странными, даже если выглядят таковыми на первый взгляд. При этом не стоит полагать, что ребенок в каждый момент времени должен заниматься чем-то полезным.

Незанятая игра

Она свойственна младенцам и детям более младшего возраста. Если взглянуть на ребенка в этой стадии невооруженным глазом, может показаться, что он не играет и вообще ничего не происходит. Ребенок просто наблюдает за своим окружением или делает как будто бы случайные движения. Более того, даже если ребенку, находящемуся в этой стадии, предложить игрушки, он может не проявить к ним интереса и внимания.

Зрительная игра

Эта игра похожа на предыдущую. Но в этом случае ребенок смотрит не на вас, а сосредоточивается на игре определенной группы детей. Таким образом, ребенок может находиться на некотором расстоянии и не участвовать в других занятиях. Но при этом с ним можно поговорить, задать вопросы или сделать предложение. Эта стадия игры позволяет обучаться социальным взаимодействиям.

Пасьянс

Это своего рода индивидуальная игра, в которой ребенок сосредоточен на своих занятиях и не проявляет интереса к другим. Он использует игрушки, отличные от игрушек, которые подходят для его возраста, даже если находится в непосредственной близости от них. На этой стадии игры ребенок развлекается самостоятельно, он учится быть самодостаточным.

Параллельная игра

Это переходный этап между активной или социальной игрой и индивидуальной игрой, когда еще ребенок не обладает достаточной зрелостью и коммуникативными навыками. Эта стадия характеризуется тем, что ребенок может находиться в непосредственной близости от других людей, использует те же самые игрушки и подражает своими действиями действиям других детей. Но каждый ребенок в группе в этом случае сосредоточен на индивидуальной игре.

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Ассоциативная игра

В этом случае дети играют друг с другом и заинтересованы во взаимодействии. Они делятся игрушками, обращают друг на друга внимание, иногда подражают друг другу, но не координируют свои действия. На этом этапе поддерживается высокая степень взаимодействия, а тип игры способствует развитию социальных и языковых навыков. Это свойственно детям раннего дошкольного возраста.

Совместная игра

Этот этап предусматривает совместное организованное мероприятие с участием нескольких детей. Каждый ребенок при этом может выполнять свою роль и устанавливать определенные правила.

Такая игра может инициироваться взрослыми, и правила, которые при этом выдвигаются, должны соблюдаться детьми. Все они будут следовать какому-то сценарию. Эта игра является более сложной и требует большей зрелости. Совместная игра способствует развитию чувства принадлежности.

Этапы игры не всегда последовательны

Предполагается, что 6 этапов игры проходят последовательно по мере взросления ребенка, но это не совсем так. Чем больше возможностей для социализации, тем больше вероятность проявления совместных, а не одиночных игр.

Степень доверия, которая существует между детьми, тоже может способствовать проявлению того или иного типа игры. Было бы неплохо увидеть, как дети старшего возраста в определенных случаях участвуют в несоциальных играх.

В любом случае родителям полезно знать, как меняется стиль игры в зависимости от стадии развития ребенка. Зная, какие навыки есть у дитя и что ему нужно в каждом возрасте, родитель может лучше понимать своего ребенка и определять, достаточно ли он вовлечен во взаимоотношения с другими людьми в социуме.

Следует при этом помнить, что, хотя в некоторых ситуациях дети не слишком активно взаимодействуют, наблюдение и совместное использование пространства с другими людьми способствуют обретению важных навыков.