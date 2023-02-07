Роскосмос опубликовал снимок последствий землетрясения в Турции

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07.02.2023, 23:40, Новости дня
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Роскосмос опубликовал спутниковый снимок последствий землетрясения в Турции, сообщили в корпорации.

В Telegram-канале корпорации говорится, что Роскосмос задействовал по запросу МЧС РФ все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение в восточной части Анатолийского полуострова.

Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет. 

Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 4,5 тыс. человек, это число продолжает расти. В Сирии и Турции в понедельник произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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