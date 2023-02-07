Генерал-майор ВС России Егоров: Военнослужащие РФ за последние сутки спасли из-под завалов в Сирии 42 человека

Российским военнослужащим за последние сутки удалось спасти из-под завалов в Сирии 42 человека, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Генерал сообщил, что в ходе спасательных работ было разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, 194 жителям оказана медицинская помощь, было развернуто четыре пункта для забора донорской крови, российские военнослужащие продолжают оказывать помощь сирийскому народу в ликвидации последствий землетрясения, передает ТАСС.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии также информировал, что на восьми развернутых пунктах выдачи гуманитарной помощи российские военнослужащие выдали местным жителям более 11 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ранее во вторник спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии первого выжившего.

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