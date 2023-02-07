 

Глава администрации Ефремова в Тульской области Балтабаев объявил в городе режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажном доме

07.02.2023, 23:40, Новости дня
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Власти города Ефремов в Тульской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с обрушением подъезда пятиэтажного дома после взрыва газа, сообщил глава администрации Сергей Балтабаев.

Глава администрации города объявил о введении режима ЧС муниципального уровня. Он сообщил, что в городе организована пункты временного размещения, людям есть, где жить, питание и проживание – за счет муниципалитета, передает ТАСС.

По его словам, дальнейшие решения власти планируют принимать после обследования пострадавшего дома. Балтабаев сообщил, что обсуждается вопрос предоставления жилья из маневренного фонда на случай невозможности восстановления пострадавшего здания. Кроме того, по его словам, в ближайшее время выйдет документ правительства области по выплатам и поддержке семей пострадавших и погибших, каждой семье, каждому пострадавшему будет оказана помощь.

Тем временем в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в доме проживал 231 человек, более 100 жильцов направлены в пункты временного размещения (ПВР), некоторые отправились к родственникам, во вторник в дом никого не пустят, пока не пройдет обследование. В пресс-службе отметили, что разбор завалов продолжается. В региональном главке не исключили, что под завалами могут еще оставаться люди.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в соседних двух подъездах отключена электроэнергия на время проведения работ по разбору завалов, после обследования здания, возможно, в соседние с обрушившимся подъезды допустят жителей, чтобы забрать необходимые вещи, на время обследования охрана дома обеспечена.

Всего, по информации пресс-службы, развернуты три ПВР – на базе гостиничного комплекса «Ефремов», санатория-профилактория «Сервис» и общежития Ефремовского химико-технологического техникума. Администрацией района выделены автобусы для перевозки людей.

Напомним, в результате обрушения конструкций здания после взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремове Тульской области погибли пять человек. Расследование дела взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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