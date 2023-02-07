Мнение: Как там наш Петрович?

Про Александра Петровича Никонова

Тут люди беспокоятся в связи с землетрясением в Турции – за знаменитого “Петровича”, нашего популяризатора науки и видного блогера – как он там? Он же в Турцию переехал! На самом деле Петрович даже ЖЖ свой до сих пор ведет – только Живой Журнал его в России не показывает; впереди паровоза побежал – Петрович ведь даже не иноагент!

Но у меня одного штук десять однотипных вопросов – а что слышно, не пострадал ли товарищ Никонов?! Он же так долго хвастал, как он здорово в Турции поселился и дом там купил! Почему-то спрашивают именно меня – возможно, потому, что он мне напутственное слово на “Утраченной Эмпатии” написал… Думаю, надо успокоить народ, по крайней мере тех, у кого vpn отсутствует.

А то я и сам заволновался. Но ладно – зашел в его ЖЖ, он там сам всё разъясняет:

“Только что вернулся из хамама, где мне делали мыльный массаж и классический (1 час), релаксирую в кресле и отчитываюсь…

До Аланьи толчки дошли только чуть-чуть, что выразилось в легком покачивании дома ночью, что я благополучно проспал. Пушечных ударов грома (была сильнейшая гроза) я тоже не слышал, и уж конечно не ощутил это убаюкивающе-колыбельное колыхание дома. Я даже призывов к намазу не слышу уже, отключилось на программном уровне…

А что касаемо тех, кто боится за свою недвижимость, сообщаю, что район Аланьи сейсмоустойчив, смотрите карту…” и т.д.

https://a-nikonov.livejournal.com/4547833.html

Так что – жив, курилка! Нашего Петровича так просто не возьмешь! Дом, говорит, у него “слегка покачивался”… Мда…