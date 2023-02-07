Тюнинг-ателье Hennessey прокачало гиперкар Chevy Corvette C8 до 708 лошадиных сил

Известное ателье Hennessey продемонстрировало пакет обновления для спортивной модели Chevrolet Corvette C8.

Основные отличия коснулись уровня мощности автомобиля. В базовом исполнении автомобиль имеет 6,2-литровый турбированный мотор на 490 л.с. мощности, однако с учетом существенно доработки отдача увеличена до 708 л.с. Достичь улучшения сумели благодаря предусмотренному центробежному нагнетателю. За пакет доработок клиентам придется заплатить около 50 тысяч долларов. В эту цену входят увеличенные колесные диски и различные варианты отделки их поверхности.

Предполагается и более упрощенное улучшение, которое оценили в 35 тысяч долларов. Новый автомобиль получит ряд серьезных обновлений. Напомним, модель приводится в движение восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.