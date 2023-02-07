 

“К врагу нужно относится с уважением”: Пригожин отреагировал на публикацию в британской прессе статьи о ЧВК “Вагнер”

07.02.2023, 22:50, Разное
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Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал статью британского издания Financial Times под названием «Россия в Африке: как Москва по дешевке купила новую сферу влияния», отметив, что имеет врагов по всему миру и относится к ним с уважением.

В вышеуказанной публикации говорится об успехах ЧВК «Вагнер» на африканском континенте. По мнению авторов статьи, Москва благодаря работе “музыкантов” смогла получить новые связи, что в будущем ослабит влияние Европы в этом регионе. Однако в то же время власти Великобритания намерены в скором времени признать “оркестр” террористической организацией.

Пригожин, узнав о статье, заметил, что готов бороться с различными оппонентами по всей планете.

 «Я уже говорил, к врагу нужно относится с уважением, а предателей – уничтожать. У меня много по миру достойных врагов, с ними легко и приятно бороться. Значительно легче, чем с предателями внутри», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Бизнесмен ранее отметил, что не все представители российской элиты готовы поддерживать деятельность “музыкантов”, пока они куют величие страны.


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