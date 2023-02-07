Играли в шахматы, а тут с битой пришли

Смыслы и секреты Будапештского меморандума, о котором вновь заговорили после начала СВО. Почему Украина согласилась на безъядерный статус.

В течение года с начала российской военной операции в Украине поддержка Киева условным Западом, хотя и порциями, но только нарастала. Он однозначно встал на сторону Украины, чего не было тридцать лет назад в обещаниях, данных ей в обмен на отказ от ядерного статуса. Будапештский меморандум 1994 года, о котором сейчас часто вспоминают, не предполагал сценария, невероятного по тогдашним представлениям

Юридических гарантий на случай внешней угрозы территориальной целостности Украины меморандум не давал. Только политические заверения (assurances, но не guarantees) и обещания действовать в рамках ООН. Главной заботой тогда было не допустить «размножения» ядерных держав на месте распавшегося Советского Союза.

Время тогда было другое. Романтические надежды на торжество человеческих ценностей на пространстве от Ванкувера до Владивостока питали мировую атмосферу. Вспомним хотя бы, как с новым, 1986 годом нас совместно поздравляли Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Распад СССР в 1991 году виделся с Запада со смешанными чувствами торжества (победа в холодной войне) и страха (возникновение на месте одной ядерной державы многих непонятных государств). Во всей этой вселенской непонятности ориентировались на более или менее понятную Москву.

Будапештский меморандум подписали 5 декабря 1994 года лидеры Украины (Леонид Кучма), РФ (Борис Ельцин), Великобритании (Джон Мейджор) и США (Билл Клинтон). В соответствии с ним Россия, Великобритания и США подтверждали Украине свои обязательства:

уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы;

воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и то, что никакие их вооружения никогда не будут применены против нее, кроме как в целях самообороны в соответствии с Уставом ООН;

воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету;

добиваться незамедлительных действий СБ ООН по оказанию помощи Украине как государству — участнику Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), не обладающему ядерным оружием, в случае, если она станет жертвой агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия;

не применять ядерное оружие против любого государства — участника ДНЯО, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них.

Президент РФ Борис Николаевич Ельцин, президент США Билл Клинтон, президент Украины Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор во время церемонии подписания протокола о гарантии безопасности Украины (слева направо). Фото: Сенцов Александр / Фотохроника ТАСС

Все четыре подписанта обязались консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей эти обязательства. Меморандум вступал в силу сразу, то есть без процесса ратификации, необходимого для юридически обязывающих международных договоров. Похожие меморандумы тогда же были подписаны с Казахстаном и Белоруссией. Китай и Франция впоследствии дали аналогичные гарантии Украине, но не подписали Будапештский меморандум.

Подписанию Будапештского меморандума предшествовали непростые переговоры, разные политические заявления, прочие документы и другие события, связанные с новой системой европейской и международной безопасности.

Америка и страны НАТО сконцентрировались на отношениях с новой Россией, а за другими «географическими новостями» следили как бы боковым зрением, ставя их в зависимость от российского досье. Первой задачей было определить новый порядок ответственности за ядерное оружие на планете. Вернее, сохранить старый.

Он был закреплен подписанным в 1968 году Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это юридически обязывающий документ, который признает законными обладателями ядерного оружия только пять стран: Китай, Францию, СССР (правопреемник — Россия), Великобританию и США. Всем остальным запрещено разрабатывать ядерный арсенал, а те, которые его фактически имеют, включая Индию, Пакистан, Израиль и Северную Корею, не участвуют в договоре.

США требовали, чтобы нероссийские правопреемники Советского Союза присоединились к ДНЯО, поскольку государства, не обладающие ядерным оружием, пользовались широкой международной поддержкой, финансовыми и прочими полезными для экономического развития льготами.

Президент Украины Леонид Кравчук в перерыве между заседаниями. 1992 год. Фото: Чумичев Александр / Фотохроника ТАСС

Руководство постсоветской Украины и лично президент Леонид Кравчук долго не решались отказываться от третьего по величине в мире ядерного арсенала, унаследованного от СССР.

Видимо, опытный советский аппаратчик не исключал, что РФ попытается доминировать на территории бывшей империи, в том числе и не совсем мирными средствами. Но США и другие ядерные державы настаивали на передаче РФ всех ядерных боеголовок для утилизации и на присоединении Украины к ДНЯО на правах неядерной державы.

Американский политолог Джордж Богден, который подробно изучал архивные документы об этих событиях, рассказал в WSJ («Уолл-стрит джорнэл»), что Кравчук скрепя сердце согласился с утратой Киевом ядерного статуса.

«Если завтра РФ войдет в Крым, никто и бровью не поведет», — мрачно заметил Кравчук, подписав в Москве 14 января 1994 года с Ельциным и Клинтоном соглашение о ядерном разоружении Украины. Это было сказано за 20 лет до появления в Крыму «зеленых человечков».

Действительность была сильнее желаний. Кравчук в интервью Deutsche Welle (радиостанция включена Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов») признал, что Будапештский меморандум был формальностью, потому что фактически Киев был бессилен. У Украины не было возможности поддерживать свой ядерный арсенал. Ракеты производились и в Украине (что тоже требовало существенных затрат), но ядерные боеголовки к ним — в России. Вся система управления ядерным оружием находилась в России, и Украина не имела к ней доступа. Поддержание ядерного потенциала стоило бы Киеву 65 млрд долларов, а государственная казна была пуста. Кроме того, Запад угрожал Украине изоляцией, потому что размещенные в ней ракеты с ядерными зарядами были нацелены на США.

Недавно обнародованные документы свидетельствуют, что официальный Вашингтон непреклонно выступал за денуклеаризацию Украины, в то время как ее посткоммунистические лидеры отчаянно пытались извлечь политическую выгоду из советского ядерного наследства.

«Украина не должна была сохранить ядерное оружие, — вспоминал в 2018 году Стивен Пайфер, сотрудник Госдепа, который позднее был послом в Украине (1998–2000 гг.). — Никто в правительстве США не ставил под сомнение [эту цель]».

Кравчук в процессе переговоров подумывал обменять ядерного туза на железную гарантию территориальной безопасности, что-то вроде «зонтика» статьи 5 НАТО, который прикрывает членов этой организации. Он добивался от США юридически обязывающих гарантий вмешательства в случае нарушения суверенитета Украины. Но госсекретарь США при Буше-старшем Джеймс Бейкер противился этому. Администрация Клинтона была еще более глуха к предложениям Киева. И Буш, и Клинтон были уверены, что Конгресс не ратифицирует договор, обременяющий США обязательствами защиты «второстепенного» постсоветского государства.

Борис Тарасюк. Фото: ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов

«Мы с самого начала стремились к юридически обязывающему документу. Но очень скоро стало очевидно, что ни США, ни РФ не примут юридически обязывающий документ», — сказал, выступая в 2019 году на конференции в Белферовском центре науки и международных отношений, Борис Тарасюк, который в 90-х был постпредом Украины в брюссельской штаб-квартире НАТО, а впоследствии — министром иностранных дел.

На той же конференции физик-ядерщик Джеймс Тимби, который в 1983–2016 годах был старшим советником Госдепа, обрисовывая ход переговоров, отметил, что лидеры Украины упорно добивались от США надежных и имеющих обязательную юридическую силу гарантий. Но Соединенные Штаты опасались брать на себя новые обязательства в области безопасности.

Когда стало ясно, что Вашингтон не хочет заходить так далеко, Украина постепенно согласилась на более слабые, но тем не менее значимые политически обязывающие заверения. Кто посмеет нарушить обязательства за подписью президента США?

В конце концов

участники переговоров нашли политически приемлемый компромисс в виде заверений, подтверждающих обязательства уважать территориальную целостность Украины и нерушимость ее границ. Правда, фактически это были не более чем обязательства,

и так уже содержащиеся в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте ОБСЕ, а также гарантии ядерной безопасности, записанные в ДНЯО.

Высокопоставленные члены Совета национальной безопасности США признали беспокойство Украины. «Российские территориальные претензии к Украине могут оживиться в результате провала реформ в самой России, — заметили они в обзоре региональной политики, опубликованном в 1994 году. — Споры между Россией и Украиной, оставленные без внимания, будут угрожать стабильности и единству Европы».

Тем не менее, признав возможность того, что сегодня стало историческим фактом, авторы умыли руки: «В лучшем случае мы можем активно работать над тем, чтобы побудить Украину и Россию самим разрешить свои разногласия».

Наличие договора ДНЯО сыграло решающую роль в прощании Украины с ядерным оружием. Без глобального консенсуса против ядерного распространения Киев мог бы рассматривать атомный арсенал в Украине как средство повышения ее национального статуса. Но в обстоятельствах ранних 90-х это привело бы страну к участи международного изгоя. Киев, отказываясь от боеголовок, приобретал тогда больше, чем потерял бы.

Американский конгресс еще в декабре 1991 года принял закон о совместном уменьшении угрозы (CTR). В рамках программы CTR были выделены средства из оборонного бюджета США на демонтаж ядерного оружия и усиление контроля над ним в странах бывшего СССР.

В Украине после ее отказа от ядерного оружия программа CTR помогла демонтировать 176 межконтинентальных баллистических ракетных комплексов и 44 стратегических бомбардировщика, доставить около 2000 стратегических ядерных боеголовок в Россию для разборки,

разработать надлежащие системы защиты и учета ядерных материалов на гражданских объектах и даже обеспечить жильем офицеров-атомщиков, которые не были больше нужны.

Американо-российская программа ВОУ-НОУ от 1993 года, более известная как «Мегатонны в мегаватты», финансировала переработку оружейного урана в ядерное топливо для украинских АЭС и поддерживала украинскую энергетику.

Крым, 2014 год. Фото: Евгений Фельдман / архив «Новой»

Россия, присоединив в 2014 году Крым и посодействовав созданию «народных республик», как она считает, вовсе не нарушила Будапештский меморандум. Она признала его недействительным. Мол, документ был подписан с одной Украиной, а после Евромайдана возникла совершенно другая, «с которой мы не договаривались». И дальше о «государственном перевороте, организованном ЦРУ», о приходе к власти «нацистов» и т.п.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—