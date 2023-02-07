Все перепробовали, а волосы все равно жирные? Как может помочь салициловая кислота

Проблема жирных волос, перхоти и выпадения является актуальной для многих людей. Салициловая кислота, которая сегодня активно используется в качестве средства по уходу, поможет справиться с этими трудностями. О пользе и правильном применении этого средства пойдет речь в данной статье.

Что такое салициловая кислота

Это бета-гидроксикислота, активно используемая в последнее время в разного рода бьюти-средствах. Впервые ее нашли в коре ивы, поэтому она является природным компонентом. Сегодня ее синтезируют в промышленности, однако она ни по каким характеристикам не отличается от первоначальной версии (плюс в том, что деревья остаются неповрежденными).

Салициловая кислота разбавляется спиртом, поэтому некоторые люди относятся к ней с опаской, считая агрессивным средством. На самом деле это не так, она полезна благодаря своим ценным качествам, но использовать ее все-таки надо осторожно.

Преимущества

Преимуществом является то, что салициловая кислота растворяется в масле и благодаря этому легко проникает сквозь естественный жир на голове и не ограничивает свое воздействие лишь поверхностью. Она фактически лечит на более глубоком уровне, что позволяет использовать ее в качестве средства, предотвращающего выпадение и стимулирующего рост волос (она укрепляет фолликулы). Также можно отметить, что кислота регулирует выработку подкожного сала, благодаря чему волосы не становятся жирными слишком быстро.

На поверхности головы салициловая кислота решает проблемы шелушения, перхоти, гиперкератоза кожи. Исчезает зуд и неприятные ощущения, поскольку кислота способна растворить и отшелушить омертвевшие клетки (фактически очищает поверхность головы).

Ни одно средство по уходу за волосами и кожей головы не способно так тщательно очищать, и в этом несомненный плюс. Благодаря кислоте часть клеток отшелушивается, а часть ослабевает до такой степени, что активное вещество легко проникает глубоко в кожу головы.

Как использовать средства

Если вы решили сами или вам посоветовал парикмахер использовать салициловую кислоту, внимательно читайте инструкцию на упаковке при выборе средств, в состав которых она входит. Выполняйте все рекомендации, чтобы не нанести волосам вреда. Обратите внимание на срок годности, не используйте средство с истекшим сроком, это небезопасно.

Также почитайте противопоказания и не рискуйте. В качестве предупреждения можно сказать об осторожности использования салициловой кислоты тем, кто только недавно окрасил волосы. Компонент достаточно активен, поэтому не исключено, что цвет может несколько измениться.