 

В Турции число погибших выросло до 5,5 тыс. человек

07.02.2023, 22:20, Новости дня
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Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 5434, а число раненых составило 31 777 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Ранее сообщалось, что число погибших составило более 4,5 тыс. человек. Число пострадавших возросло с 26 тыс. до 31 тыс. человек, передает ТАСС.

Такое большое число погибших насчитывается, в том числе, из-за 455 повторных подземных толчков. Магнитуда землетрясения имела мощность от трех до шести. 

 

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней. 

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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