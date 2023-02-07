 

Магистральный газопровод загорелся в Макеевке в результате обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины

07.02.2023, 22:20, Новости дня
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В городе-спутнике Донецка Макеевке в результате обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины произошло возгорание газопровода на ул. Таймырская Червоногвардейского района города, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Как сообщается в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Донецкой Народной Республики, в 19.40 был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных формирований Украины Макеевки из населенного пункта Орловка снарядами калибра 155 мм.

Там также сообщили, что зафиксировано возгорание газопровода на ул. Таймырская в Червоногвардейском районе Макеевки.

По предварительным данным, возгорание газовой трубы высокого давления произошло после обстрела города украинскими боевиками, передает РИА «Новости».

Напомним также, в начале января на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики сработало взрывное устройство.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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