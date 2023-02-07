 

“Скоро”: Узнавшая о беременности Ивлеева озвучила срок

07.02.2023, 22:10, Разное
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Всегда жизнерадостная и веселая звезда вдруг сильно сдала, и всему виной приближение важного для нее дня. Настя Ивлеева решила не утаивать от любимых поклонников свои проблемы и напрямую рассказала, что тревожит ее душу.

“Дурацкий период у меня сейчас…” – начала свой монолог бывшая Элджея. Время настолько непростое, что знаменитая блондинка не раз подумала, стоит ли вообще рассказывать о нем своим фанатам. Но в конце концов решилась. В своем длинном тексте, пронизанном переживаниями, она озвучила срок – промежуток времени, в который ежегодно на нее наваливаются все эти мысли.

“Каждый февраль для меня особенно ненавистный месяц, когда скоро др и ты без конца анализируешь все вокруг. “, – разоткровенничалась Настя Ивлеева. Под конец своей речи телеведущая призналась, что в такие сложные моменты она бы хотела пойти за поддержкой к друзьям, но не может, потому что стесняется их беспокоить.

Впрочем, у блогерши когда-то была близкая подруга, которая и без просьбы поняла бы, что с ней что-то происходит. О ней, кстати, заговорили и фанаты в комментариях под постом. Речь идет об Иде Галич. С ней, напомним, у Насти Ивлеевой была крепкая связь, которая оборвалась, когда она узнала о беременности подруги: у них, как выяснилось, произошло расхождение интересов.


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