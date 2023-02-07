 

“У меня много по миру достойных врагов”: Пригожин прокомментировал публикацию Financial Times о ЧВК “Вагнер”

07.02.2023, 22:10, Разное
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Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, с чем связана комплиментарность этой публикации.

“Я уже говорил, к врагу нужно относиться с уважением, а предателей – уничтожать. У меня много по миру достойных врагов, с ними легко и приятно бороться. Значительно легче, чем с предателями внутри”, — приводит комментарий предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее Пригожин отреагировал на нападки со стороны США и иностранной прессы в адрес ЧВК “Вагнер”. Бизнесмен отметил, что сложившееся ситуация его не удивила. Помимо этого, большая часть российской элиты согласна с Вашингтоном, несмотря на то, что “вагнеровцы” куют величие России и стоят на защите Родины.


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