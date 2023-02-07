 

Доказала! – Личное мнение

07.02.2023, 21:50, Разное
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Известная Ольга Орлова, которая совсем недавно жаловалась на ринит, отёки и боли в спине, родила вчера дочь.


Фото: Соцсети

Чтобы всем и всё доказать, известная Ольга показала себя в чепчике и с красивыми ресницами.

С этим чудесным событием Орлову поздравили все. Я тоже не могу не поздравить.

Орлова всё показала: как и чем её кормят, белую рубашечку, но некоторые и тут нашли, к чему придраться — на роды накрасилась!


Фото: Соцсети

Вы меня, конечно, простите, но почему бы ведущей Дома 2 не накраситься? Не девочка же, 45 лет! К тому же, Ольга знала, что нужно будет тут же выходить к людям — всё доказывать. Вот и накрасилась предварительно.

Лично меня тут заинтересовал другой вопрос: почему Ольга не назвала дочку в честь своей подружки Ксении?

Может быть, и не такая уж ей Бородина и подружка? На месте Ксюнделя я бы заподозрила неладное и обиделась. Значит, мы тут с тобой дружим вовсю, а дочку в честь меня называть не стала? Я бы такое не простила.

Впрочем, Ксюндель — довольно простенький человек и об этом не задумается. Это и к лучшему — пусть дальше дружат.

Известную Орлову я, конечно же, поздравляю. И с рождением дочки, и с тем, что утёрла всем сплетникам нос — доказала всё!

А вам важно, чтобы подружка назвала в вашу честь ребёнка? Приятно бы стало?

Источник: Лена Миро


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