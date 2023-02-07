Продажи новых легковых автомашин и LCV в РФ снизились на 63,1% в январе 2023 года

В наступившем году на автомобильном рынке РФ свидетельствуют о продолжении падении продаж.

Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте LCV, в котором удалось продать около 32,5 тысяч автомобилей, что на 63,1% меньше, чем годом раньше. Вместе с тем лидером в данном сегменте остается отечественный бренд «АвтоВАЗ», на которые пришлись около 17,4 тысяч продаж с падением спроса на 3%.

Второе место в рейтинге за китайским брендом Haval, который продаж свыше 4,5 тысяч автомобилей, показав прирост на 43%. На третьем месте оказались китайские автомобили марки Geely, на которые пришлись около 3,5 тысяч сделок, что соответствует приросту продаж на 88%. Кроме того, далее следует отечественная марка УАЗ, которая продала около 1,1 тысяч машин с падением спроса на 11%.