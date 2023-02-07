АВТОВАЗ сократил линейку комплектаций универсала LADA Granta Cross в феврале 2023 года

Отечественная компания «АвтоВАЗ» сообщила о сокращении линейки комплектаций для популярного универсала Lada Granta Cross.

Теперь россияне не смогут приобрести самую бюджетную модификацию автомобиля Classic22, вместо которая будет продаваться более расширенная версия универсала. В данном случае предусмотрели подушки безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС, а также подогрев кресел. Приобрести такой универсал можно по цене 819 тысяч рублей. Под капотом автомобиля установили 1,6-литровый бензиновый мотор на 90 л.с. мощности и механическую коробку передач.

Кроме того, ранее уже объявляли о том, что многие популярные модели утратили прежние объемы спроса на рынке подержанных автомобилей.