 

АВТОВАЗ сократил линейку комплектаций универсала LADA Granta Cross в феврале 2023 года

07.02.2023, 21:30, Разное
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Отечественная компания «АвтоВАЗ» сообщила о сокращении линейки комплектаций для популярного универсала Lada Granta Cross.

Теперь россияне не смогут приобрести самую бюджетную модификацию автомобиля Classic22, вместо которая будет продаваться более расширенная версия универсала. В данном случае предусмотрели подушки безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС, а также подогрев кресел. Приобрести такой универсал можно по цене 819 тысяч рублей. Под капотом автомобиля установили 1,6-литровый бензиновый мотор на 90 л.с. мощности и механическую коробку передач.

Кроме того, ранее уже объявляли о том, что многие популярные модели утратили прежние объемы спроса на рынке подержанных автомобилей.


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